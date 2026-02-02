一張遊戲說明書竟賣21萬日圓？網揭謎底收藏圈「夢幻逸品」

記者楊智仁／綜合報導

一張「遊戲軟體說明書」竟然開價超過 20 萬元，近日有網友在推特分享照片，指出原本標示僅售 100 日圓的遊戲說明書，實際販售價格卻高達 21 萬 7000 日圓（約新台幣 4.5 萬元），誇張價格立刻在網路上掀起熱烈討論。

▼說明書賣21萬日圓。（圖／翻攝自推特）

從照片中可以看到，這張高價說明書來自 Super Famicom 超級任天堂遊戲《魔法大進擊》，雖然包裝側邊仍貼有「¥100」舊標籤，但實際販售標籤上卻清楚標示含稅 21 萬 7000 日圓，而且販售內容僅限於「說明書本身」，並不包含遊戲卡帶或外盒。對此，有熟悉市場的玩家指出《魔法大進擊》近年在收藏圈中早已成為「夢幻逸品」，因此這個價格反而不讓人意外。

該作最大特色之一，在於主角由已故藝人飯島愛擔任角色配音，遊戲包裝與說明書中也印有她的照片與留言，使相關周邊在收藏市場中被視為極具紀念價值。由於完整盒裝版本流通量極低，就連單獨的說明書也被視為稀有收藏品，因此即使只有「紙本說明書」仍能被喊出天價。原 PO 也透露，自己本身就是復古遊戲收藏玩家，甚至擁有該款遊戲的三套收藏。