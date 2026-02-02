美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」　怕被偷網曝：看過有人現場拆

記者楊智仁／綜合報導

全球記憶體短缺與價格飆升的影響，似乎已蔓延到一般消費通路，近日有美國網友在社群平台分享照片，指出當地 Costco 賣場內展示的桌上型電腦，竟然出現「未安裝 RAM 記憶體」的情況引發網友熱議，外界推測賣場可能為防止零組件遭竊，選擇直接拆除展示機內的記憶體。

▼賣場展示機未裝記憶體。（圖／翻攝自Reddit）

大型零售賣場如 Costco 長期面臨順手牽羊問題，但過去類似的防盜措施多半僅針對顯示卡，如今連 RAM 都被移除，也被不少玩家戲稱是記憶體荒的真實上演。有網友推測，實際情況可能是展示機的記憶體早已遭竊，而賣場並未補裝，原因在於「裝了也會再被偷」。留言中也有消費者現身說法，表示自家附近的 Costco 曾拍到有人直接從展示電腦中拆零件，但發現時早已來不及。

另有不少網友指出，不只 Costco 部分 Walmart 門市的展示電腦也出現「記憶體與顯卡雙雙消失」的狀況，顯示這可能已成為通路端的普遍防盜對策。據了解，未被拆走的零組件通常會集中存放在倉庫中，待消費者實際購買後才安裝。類似情況其實在疫情期間的「挖礦熱潮」也曾出現，當時顯示卡遭到大量掃貨與黃牛炒價，迫使賣場採取極端保護措施。