AI不再是實驗品！亞太高峰會曝「遊戲業生存標配」　大廠端成熟方案

記者楊智仁／綜合報導

亞太遊戲高峰會（APGS）2026 年度大會落幕，與過往不同的是，「AI」不再只是技術展示的配角，而是成為整場活動的核心主題之一。從開發流程、內容生成到營運與行銷，與會講者一致指出，生成式 AI 已正式進入「可量產、可落地」階段，正快速重塑全球遊戲產業的工作方式。

▲▼亞太高峰會。（圖／廠商提供）

本屆 AI STAGE 中，來自 AWS、Oracle、Google Cloud 等國際雲端大廠的講者皆指出，遊戲公司正同時面臨開發成本攀升、團隊分散協作困難與內容需求爆炸等壓力，而生成式 AI 正好切入痛點。AWS 分享，目前全球已有約九成遊戲公司使用其雲端服務，生成式 AI 已廣泛應用於程式碼輔助、內容生成、翻譯、本地化與 QA 測試，大幅縮短開發週期。

Oracle 則從底層算力與資料架構出發，展示透過向量搜尋與資料庫技術，打造具備「長期記憶」與個性化反應的 AI NPC，讓角色能記住玩家行為與選擇，使遊戲世界不再只是預寫腳本，而是能持續演化的互動空間。Google Cloud 也展示生成式 AI 在關卡設計與內容製作上的實際應用，從 AI 生成遊戲地圖、快速產出行銷素材，到將手繪 UI 草圖直接轉換為 HTML 程式碼，顯示 AI 已從輔助工具，進一步成為開發流程的一部分。

除了雲端服務，AI 的應用也延伸至聲音、模型與硬體層面。現場展示的 AI 配音、3D 模型生成流程，已具備工業級可用性；而「混合式 AI」與 AI PC 的概念，則被視為未來標準配備，讓雲端與地端運算協作成為常態。多位講者指出，遊戲產業正站在新一輪轉折點上。隨著 AI 技術成熟，未來 RPG 的劇情走向、NPC 反應，甚至關卡配置，都可能根據玩家行為即時生成，為每位玩家打造獨一無二的遊戲體驗。

