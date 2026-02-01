ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Sony新專利曝光「PS手把或變觸控式」？自由調整按鍵位置大小

記者楊智仁／綜合報導

Sony 近日取得一項美國專利，內容揭露一款採用大面積觸控螢幕的遊戲控制器設計，玩家可依個人習慣或遊戲需求，自由調整按鍵配置與大小，不過，專利的取得並不代表該設計一定會商品化。

▼Sony取得新專利。（圖／翻攝自Sony推特）▲▼Sony新專利。（圖／翻攝自推特）

根據專利資料，這項名為「遊戲控制器的設計與方法（designs and methods for a game controller）」的專利早在 2023 年 2 月提出申請，並於上周正式核准。根據專利說明，該控制器上方大部分區域將由觸控螢幕構成，取代傳統實體按鍵的固定配置，玩家可透過觸控螢幕，自行決定方向鍵、類比搖桿與動作按鍵的位置，甚至能調整按鍵大小，或針對特定遊戲移除不需要的按鍵配置，以符合個人操作習慣、無障礙需求，或不同遊戲的操作特性。

舉例來說，若玩家遊玩的是操作簡單的平台遊戲，理論上可將所有按鍵合併為一個大型「跳躍」按鈕；若遊戲僅需要方向鍵或單一搖桿操作，也可移除其他控制項，並放大主要輸入區域。Sony 在專利文件中提到，傳統控制器多半遵循固定配置，例如一側為方向鍵、另一側為操作按鈕，但這樣的設計可能無法滿足所有玩家的手型大小與使用舒適度。由於製造成本考量，廠商通常不會頻繁調整控制器尺寸或按鍵配置，導致部分玩家在操作上感到不便。

不過，這類設計並非毫無前例，1990 年代曾出現名為 Turbo Touch 360 的第三方控制器，以觸控板取代方向鍵，試圖減輕拇指負擔，但實際使用時，玩家容易在拇指自然放置時誤觸導致角色意外移動。針對這類問題 Sony 專利中提到，該觸控螢幕將搭載壓力感測與熱感測器，用以「偵測輸入表面的狀態」。目前尚不清楚感測器是否具備細緻的感壓判斷能力，但若能區分「手指放置」與「實際按壓」或可降低誤觸的可能性。

關鍵字：Sony

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【又傳丟包！】「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

推薦閱讀

Sony新專利曝光「PS手把或變觸控式」？自由調整按鍵位置大小

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

寶可夢刊登靖國神社活動...中國媒體爆氣「要求道歉」：傷害感情

動漫盜版損失有多大？日方調查「破10兆日圓」　這兩國災情嚴重

2026台北電玩展進入倒數　壓軸重磅、精彩舞台週末迎接玩家

全球最大漫畫盜版網遭封　中國男被逮捕...每月收益可達800萬

王令麟率隊直擊電玩展　東森鎖定年輕世代布局沉浸式體驗版圖

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

《The Witness》十年不敗原因曝光　「堅持不說明」成解謎標竿

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

全球最大漫畫盜版網遭封

王令麟赴台北電玩展取經

2026台北電玩展進入倒數

《The Witness》十年不敗曝光

日政府調查盜版損失「破10兆日圓」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映

寶可夢靖國神社活動...中國媒體爆氣

《哆啦A夢 海底鬼岩城》新版上映

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

Virtual Boy登陸Switch 2

最新新聞

Sony新專利曝光「手把可能變觸控式」

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映

寶可夢靖國神社活動...中國媒體爆氣

日政府調查盜版損失「破10兆日圓」

2026台北電玩展進入倒數

全球最大漫畫盜版網遭封

王令麟赴台北電玩展取經

《波斯王子時之沙》重製宣告破局

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！

《The Witness》十年不敗曝光

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366