Sony新專利曝光「PS手把或變觸控式」？自由調整按鍵位置大小

記者楊智仁／綜合報導

Sony 近日取得一項美國專利，內容揭露一款採用大面積觸控螢幕的遊戲控制器設計，玩家可依個人習慣或遊戲需求，自由調整按鍵配置與大小，不過，專利的取得並不代表該設計一定會商品化。

▼Sony取得新專利。（圖／翻攝自Sony推特）

根據專利資料，這項名為「遊戲控制器的設計與方法（designs and methods for a game controller）」的專利早在 2023 年 2 月提出申請，並於上周正式核准。根據專利說明，該控制器上方大部分區域將由觸控螢幕構成，取代傳統實體按鍵的固定配置，玩家可透過觸控螢幕，自行決定方向鍵、類比搖桿與動作按鍵的位置，甚至能調整按鍵大小，或針對特定遊戲移除不需要的按鍵配置，以符合個人操作習慣、無障礙需求，或不同遊戲的操作特性。

舉例來說，若玩家遊玩的是操作簡單的平台遊戲，理論上可將所有按鍵合併為一個大型「跳躍」按鈕；若遊戲僅需要方向鍵或單一搖桿操作，也可移除其他控制項，並放大主要輸入區域。Sony 在專利文件中提到，傳統控制器多半遵循固定配置，例如一側為方向鍵、另一側為操作按鈕，但這樣的設計可能無法滿足所有玩家的手型大小與使用舒適度。由於製造成本考量，廠商通常不會頻繁調整控制器尺寸或按鍵配置，導致部分玩家在操作上感到不便。

不過，這類設計並非毫無前例，1990 年代曾出現名為 Turbo Touch 360 的第三方控制器，以觸控板取代方向鍵，試圖減輕拇指負擔，但實際使用時，玩家容易在拇指自然放置時誤觸導致角色意外移動。針對這類問題 Sony 專利中提到，該觸控螢幕將搭載壓力感測與熱感測器，用以「偵測輸入表面的狀態」。目前尚不清楚感測器是否具備細緻的感壓判斷能力，但若能區分「手指放置」與「實際按壓」或可降低誤觸的可能性。