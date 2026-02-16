ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

專訪/從解謎到共創！《文字遊戲世界》如何把「字」變成一個宇宙

記者楊智仁／專訪

以「字即是物件」為核心概念的《文字遊戲》，曾憑藉獨特的文字拆解與重組機制，在獨立遊戲圈掀起討論。時隔數年，開發團隊 Team9 推出全新系列作《文字遊戲世界》，不僅在敘事視角、玩法結構上大幅擴展，更首度加入關卡編輯器，邀請玩家從閱讀與解謎者，成為共同書寫世界的一員。Team9 接受 《ETtoday 遊戲雲》專訪中，分享這次「不只是續作」的創作思路。

▼Team9 接受 《ETtoday 遊戲雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）▲▼2026台北國際電玩展專訪，文字遊戲製作人。（圖／記者李毓康攝）

團隊表示，相較於單純延續前作，《文字遊戲世界》更希望被定位為系列的展開，從敘事角度來看，故事不再只圍繞「勇者」而是轉向「公主」等不同角色，透過多樣化的遊戲環境原型，探索文字在說故事上的更多可能性。另一項重大突破則是讓玩家能實際參與創作，團隊為此開發了關卡製作工具與平台，希望形成創意交流的場域。

玩法上，新作依然承襲「刪、推、拆、組」的核心概念，但已不再局限於純解謎，Team9 嘗試將角色帶入其他遊戲類型的場景，融合不同玩法的特性，同時維持文字解謎的本質。團隊坦言，如何在新奇視覺與既有機制之間取得平衡，是一大挑戰，也正是在各種限制中逐漸走出一條全新的路線。

▲▼文字遊戲世界。（圖／翻攝自Steam）

談到全文字構成的視覺表現，團隊直言最困難之處在於取捨，為了讓謎題成立，有時必須犧牲部分易讀性，而「常見寫法」與「解謎趣味」往往難以兼顧。此外，玩家在遊玩時，始終處於閱讀與理解資訊的狀態，一旦畫面資訊過於複雜，反而會讓人感到負擔過重，這也是團隊在體驗設計時不斷權衡的重點。

自 2025 年 9 月釋出試玩版以來，玩家對主線「故事世界」的反應也出乎團隊預期，有人對多元敘事風格感到驚喜，也有人因偏好前作的氛圍而產生落差。Team9 認為，這些回饋正反映了玩家的期待差異，團隊正在努力把突破轉化為優勢，在創作初衷與玩家想像之間找到最佳平衡點。

▲▼文字遊戲世界。（圖／翻攝自Steam）

至於備受關注的關卡編輯器，其實早在四年前《文字遊戲》推出後，就不斷有玩家敲碗期待。團隊分享，相比直接製作《文字遊戲 2》，他們更想邀請玩家把自己的故事帶進來深化互動，這個想法在與合作夥伴反覆討論後才逐步成形。編輯器玩法測試上，團隊對類型保持高度開放，在故事正式啟動前內部就先投入大量時間開發工具，並與資深玩家交流，歸納文字與遊戲化之間可行的互動形式，才逐步延伸出文字戀愛、養貓、點餐等生活化主題。

作為台灣獨立遊戲團隊，Team9 的內部溝通也充滿實驗性，團隊會先共同定調劇情與謎題框架，再以嚴格的字數與條件限制，交由編劇發揮，過程宛如在解一場「文字數獨」。而這次更特別的是，所有成員都親自使用編輯器製作關卡，讓不同職能的人，能直接把點子實作並測試大幅降低磨合成本。目前，《文字遊戲世界》關卡編輯器與介面已趨完整，團隊正全力衝刺內容與設計，預計在新品節結束後公布正式上市時間。Team9 也期待，無論是老玩家或新玩家，都能在這個「只有文字」的世界裡，找到既熟悉又嶄新的遊戲體驗。

▲▼2026台北國際電玩展專訪，文字遊戲製作人。（圖／記者李毓康攝）

推薦閱讀

