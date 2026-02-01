ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映　270度視野三面螢幕開打

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《鬼滅之刃》劇場版《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，日本自 7 月 18 日上映以來票房持續攀升，上映 192 天累計票房已突破 391.4 億日圓，日前官方宣布將自 2 月 20 日起，於日本全國 9 間 109 Cinemas 影城，推出 SCREENX 與 ULTRA 4DX 的同步上映版本，這也是《鬼滅之刃》系列史上首次同時採用這兩種特殊放映規格，主打更高沉浸感與臨場體驗，同步公開 SCREENX 版本的預告影像。

▼《鬼滅之刃》首次SCREENX版將上映。（圖／翻攝自木棉花）

SCREENX 為近年受到全球關注的「三面多投影放映系統」，除了正面銀幕外，透過專屬技術，畫面會同步延伸至左右兩側牆面，形成 270 度視野的觀影體驗。實際放映時，畫面會依劇情需求在「單一正面畫面」與「三面延伸畫面」之間切換，左右延展的影像能強化場景張力，進一步放大作品本身的視覺表現力。

而 ULTRA 4DX 則是結合體感型影廳「4DX」與 SCREENX 三面投影系統的升級版本，透過座椅動作、震動、風效等特殊效果，搭配 270 度環繞畫面，打造更具衝擊力的觀影體驗，讓觀眾彷彿置身戰鬥現場。《無限城篇》熱潮來到 2026 年依舊不減，官方持續透過不同放映形式擴展觀影體驗，代理商木棉花也宣布 SCREEN X版 即將在台上映。

關鍵字：鬼滅之刃

【學霸被丟包】倒臥台64線畫面曝！　

ETtoday遊戲雲

