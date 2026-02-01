ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全球最大漫畫盜版網遭封　中國男被逮捕...每月收益可達800萬

記者楊智仁／綜合報導

中國上海市公安局近日破獲全球最大規模的漫畫盜版網站集團「BATO.TO」，該平台長年未經授權，將日本、中國與韓國漫畫翻譯成超過 50 種語言，向全球散布，警方已針對實際營運者展開刑事偵辦，相關網站目前全數關閉。

▼全球最大漫畫盜版網遭封。（圖／翻攝自推特）▲▼盜版問題浮現。（圖／翻攝自推特）

根據官方說法，公安單位於 2025 年 11 月 19 日，對居住於廣西壯族自治區的一名男子住處進行搜索，該名男子被指控長期營運包括 bato.to、xbato.com、mangapark.io 等在內共 60 個盜版網站，涉嫌違反著作權法。男子目前已承認負責整體營運，經拘留後獲准保釋，後續預計將遭起訴。

調查指出，警方已扣押其電腦設備，並持續釐清伺服器結構、實際營運模式，以及是否有其他共犯參與。日本內容保護機構 CODA（一般社團法人內容海外流通促進機構）也證實，該網站群的翻譯、上傳與社群操作人員遍布多個國家，後續將透過國際合作持續追查。雖然在嫌犯遭拘留後，相關網站一度基於證據保全持續運作，但營運團隊隨後在社群平台宣布關站，截至 1 月 19 日 60 個相關網站已全數停止服務。

此次行動源於日本多家出版社聯合提告，包括 KADOKAWA、講談社、集英社、小學館與 Square Enix，CODA 北京事務所於 2025 年 9 月代表出版社向中國公安提出刑事告發，同時也獲得中國大型線上文學平台「閱文集團」協助。閱文方面確認自家授權漫畫亦遭未經同意上架，進一步促成中日雙方聯手執法。

調查顯示，「BATO.TO」自 2014 年成立，至少自 2018 年起由該名男子主導營運。網站刻意對中國境內實施地區封鎖，規避國內監管，卻向海外開放存取，藉此吸引全球流量並賺取高額廣告收入。嫌犯供稱，高峰時期每月廣告收益可達 40 萬人民幣（約新台幣 800 萬元）。CODA 統計，僅 2025 年 5 月這 60 個網站的單月總流量即高達 3.5 億次；2022 年 10 月至 2025 年 10 月間，累計瀏覽量約 72 億次，實質上已成為全球最大漫畫盜版流通平台之一。

