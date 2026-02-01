2026台北電玩展進入倒數　壓軸重磅、精彩舞台週末迎接玩家

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台北國際電玩展進入展期第三天，恰逢週末假期，南港展覽館1館的現場人潮倍數增長，即便天氣逐漸轉冷仍無法澆熄玩家熱情，從清晨便可見到長長排隊人龍，9點開展、各家攤位迅速被熱情玩家包圍，不僅試玩區人龍綿延，舞台活動更有明星與眾多啦啦隊女神掀起粉絲的尖叫聲，連番上陣的電競賽事更點燃玩家熱情，台下觀眾屏氣凝神，為選手的表現吶喊，而明天是2026 TGS的最後一日，提醒玩家務必把握機會參與這場精彩的電玩派對。

▼台北電玩展將邁入最後一天。

▲▼2026台北國際電玩展。（圖／記者李毓康攝）

舞台賽事超刺激、台下粉絲瘋狂吶喊，硬體周邊下殺優惠、好禮拿到手軟
 TGS現場今也持續推出超多重量級舞台，吸引玩家目光，TGS STAGE的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》上市倒數舞台活動，由製作人市川毅與總監八木正人親自拍板、作品將於2月5日正式發售，事前預購玩家還可搶先體驗遊戲；而《虹彩六號》再戰十年表演賽，為慶祝作品發售十週年，集結不同世代的知名實況主同場交鋒。

《寒霜啟示錄X Kingshot》則大手筆派出金海莉、全恩菲等兩名人氣韓籍啦啦隊員登台；同樣來自韓國的啦啦隊女神李雅英則現身《強棒出擊ALL IN》的舞台，互動熱力演出讓兩個攤位瞬間成為拍照熱點，也吸引超多新玩家加入；雲豹娛樂《空之軌跡 the 2nd》特別舞台活動，吸引系列粉絲早早抵達現場守候，用最近距離與NIHON FALCOM社長近藤季洋與聲優飯田ヒカル見面互動，現場不僅帶來《空之軌跡 the 2nd》最新情報，參與簽名活動的玩家也帶著特製的收藏海報滿足離場。

還有甫上市不久的《三國：謀定天下》隨著玩家數快速成長，官方宣布將明日開啟全新伺服器，人氣熱度持續攀升；同樣推出更新內容的《心動小鎮》也迎來「冰雪季」改版，現場同步祭出角色合照、明信片交換與試玩抽獎活動。

▲▼2026台北國際電玩展，任天堂。（圖／記者李毓康攝）

除了遊戲廠商的攤位精彩，硬體廠商也不惶多讓，不只活動引爆人潮、下殺力度更引起玩家瘋狂搶購，其中 Logitech G大手筆將麥拉倫 765LT 超跑搬進展場，還有知名實況主赤鬼伯伯登台與粉絲同樂；由台灣索尼互動娛樂攜手 Acer Gaming打造的PlayStation by Acer Gaming攤位，則設置超可愛《宇宙機器人》場景拍照區，參加活動還能拿限量好哩，更推出包括主機、遊戲及周邊配件的專屬折扣；Sandisk則設置了多個遊戲試玩區，記憶卡也推出超值下殺優惠。

各家遊戲的電競賽事也在今天接連登場，包括由BeePro格鬥聚協辦的《快打旋風6》亞運培訓隊選拔賽，將產生代表本土出征的關鍵席次，吸引了不少格鬥玩家聚集觀戰，選手每一次反擊與關鍵連段都引發現場驚呼，並由Ugang以驚人實力奪下勝利、獲得亞運資格；同日開打的《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽線下決賽，也有大量球迷隨著比賽節奏不斷爆出歡呼與驚呼聲，形成另一波高潮。

TGS將於明日迎來2026年的展期最終日，將有壓軸登場的重量級來賓與人氣舞台活動，從最新遊戲介紹到現場試玩與互動體驗，勢必再次帶動展場氣氛衝上高點，提醒玩家把握最後機會，也可在入場前詳閱「玩家攻略」，規劃最佳行程。

