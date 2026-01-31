王令麟率隊直擊電玩展　東森鎖定年輕世代布局沉浸式體驗版圖

記者蘇晟彥／台北報導

東森購物台北車站（K區地下街）2023年營運開幕後，以5鐵共構、交通方便成為親子假日同樂的好所在，在寶可夢《MEZASTAR》、《祕密的偶像公主》等機台進駐後更成為親子假日同樂所在，截至2025年年底，每年人流突破1,000萬人次，而 31日東森集團總裁王令麟更率領集團團隊前進2026台北電玩展考察，將吸取相關經驗，未來將應用於台北車站東森廣場以及即將在年底開幕的東森集團總部「林口恩典大樓」，打造結合文化娛樂、商辦、飯店、醫美、餐飲及公園的多功能園區。

▼王令麟率領團隊到2026台北電玩展考察，將從中攝取年輕人喜好，未來應用在台北車站東森廣場及2026年即將開幕的東森集團林口恩典大樓。（圖／記者黃克翔攝）

東森購物於2023年底經營「台北車站東森廣場(K區地下街)」，以嶄新的面貌和多元的主題設計，迅速成為年輕族群和旅客的熱門聚點，尤其在2024年底寶可夢機台Ga-Olé Station TAIPEI（後更名MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店）進駐後引起話題，再搭配台鐵、捷運、高鐵等交通便利所賜，成為親子假日共樂的好所在，截至2025年底，現場每年人流超過1,000萬人次。

31日正逢2026台北電玩展周末開展日，東森集團總裁王令麟率領團隊實地考察，走訪包含任天堂、傑仕登、《Garena三角洲行動》、Logitech G、《棕色塵埃2》等攤位，透過實際走訪瞭解遊戲產業流行趨勢以及時下年輕人喜好，吸取經驗將應用在台北車站東森廣場以及即將在年底開幕的東森集團總部「林口恩典大樓」，打造集文化娛樂、商辦、飯店、醫美、餐飲及公園於一身的多功能園區，同時也歡迎對於活動空間、線上線下串連有需求的遊戲、動漫廠商等，都可以跟東森集團洽談。

▼MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店開幕後吸引不少大、小朋友到東森廣場K區地下街朝聖。（資料照／ETtoday）

東森集團2026年即將進駐集團總部「林口恩典大樓」。恩典大樓定位為全台唯一的「媒體特定產業園區」，總體規劃達4萬2,000坪，整合社群媒體、內容創作、電競遊戲、媒體互動與產業交流，目標打造台灣接軌國際的電競與數位內容產業聚落。

恩典大樓規劃可容納3,000至4,000人的大型展演場域，未來將定期舉辦國際電競賽事、遊戲發表會與各類全球型活動，全年365天不只是比賽場館，更是消費者沉浸式體驗、內容發生與商業轉換並行的創新市場。

恩典大樓所在位置鄰近桃園捷運A9站，步行3分鐘，同時現場有超過1000個停車位，鄰近桃園國際機場車程15分鐘交通便利。恩典大樓將進駐晶英酒店、晶華酒店體系晶華軒、日式三燔火鍋及美式Robins牛排。還有川普總統最愛的UFC健身房。2027年將啟用容納3000人的ETtoday星光滙展演廳，也將舉辦國際電競及電玩展覽等各式活動。