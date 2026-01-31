ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

王令麟率隊直擊電玩展　東森鎖定年輕世代布局沉浸式體驗版圖

記者蘇晟彥／台北報導

東森購物台北車站（K區地下街）2023年營運開幕後，以5鐵共構、交通方便成為親子假日同樂的好所在，在寶可夢《MEZASTAR》、《祕密的偶像公主》等機台進駐後更成為親子假日同樂所在，截至2025年年底，每年人流突破1,000萬人次，而 31日東森集團總裁王令麟更率領集團團隊前進2026台北電玩展考察，將吸取相關經驗，未來將應用於台北車站東森廣場以及即將在年底開幕的東森集團總部「林口恩典大樓」，打造結合文化娛樂、商辦、飯店、醫美、餐飲及公園的多功能園區。

▼王令麟率領團隊到2026台北電玩展考察，將從中攝取年輕人喜好，未來應用在台北車站東森廣場及2026年即將開幕的東森集團林口恩典大樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 王令麟,東森集團,台北電玩展 。（圖／記者黃克翔攝）

東森購物於2023年底經營「台北車站東森廣場(K區地下街)」，以嶄新的面貌和多元的主題設計，迅速成為年輕族群和旅客的熱門聚點，尤其在2024年底寶可夢機台Ga-Olé Station TAIPEI（後更名MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店）進駐後引起話題，再搭配台鐵、捷運、高鐵等交通便利所賜，成為親子假日共樂的好所在，截至2025年底，現場每年人流超過1,000萬人次。

31日正逢2026台北電玩展周末開展日，東森集團總裁王令麟率領團隊實地考察，走訪包含任天堂、傑仕登、《Garena三角洲行動》、Logitech G、《棕色塵埃2》等攤位，透過實際走訪瞭解遊戲產業流行趨勢以及時下年輕人喜好，吸取經驗將應用在台北車站東森廣場以及即將在年底開幕的東森集團總部「林口恩典大樓」，打造集文化娛樂、商辦、飯店、醫美、餐飲及公園於一身的多功能園區，同時也歡迎對於活動空間、線上線下串連有需求的遊戲、動漫廠商等，都可以跟東森集團洽談。

▼MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店開幕後吸引不少大、小朋友到東森廣場K區地下街朝聖。（資料照／ETtoday）

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

東森集團2026年即將進駐集團總部「林口恩典大樓」。恩典大樓定位為全台唯一的「媒體特定產業園區」，總體規劃達4萬2,000坪，整合社群媒體、內容創作、電競遊戲、媒體互動與產業交流，目標打造台灣接軌國際的電競與數位內容產業聚落。

恩典大樓規劃可容納3,000至4,000人的大型展演場域，未來將定期舉辦國際電競賽事、遊戲發表會與各類全球型活動，全年365天不只是比賽場館，更是消費者沉浸式體驗、內容發生與商業轉換並行的創新市場。

恩典大樓所在位置鄰近桃園捷運A9站，步行3分鐘，同時現場有超過1000個停車位，鄰近桃園國際機場車程15分鐘交通便利。恩典大樓將進駐晶英酒店、晶華酒店體系晶華軒、日式三燔火鍋及美式Robins牛排。還有川普總統最愛的UFC健身房。2027年將啟用容納3000人的ETtoday星光滙展演廳，也將舉辦國際電競及電玩展覽等各式活動。

關鍵字：東森集團恩典大樓K區地下街王令麟電玩展台北電玩展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【腰椎不好啦～】結果一抱曾孫力氣爆棚XD

推薦閱讀

2026台北電玩展進入倒數　壓軸重磅、精彩舞台週末迎接玩家

全球最大漫畫盜版網遭封　中國男被逮捕...每月收益可達800萬

王令麟率隊直擊電玩展　東森鎖定年輕世代布局沉浸式體驗版圖

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

《The Witness》十年不敗原因曝光　「堅持不說明」成解謎標竿

網石新作《VAMPIR：血之繼承者》電玩展正式公開上市日

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場　Side台北工作室開幕

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

分析師看好延長PS5壽命！遊戲表現優於預期　PS6可能2029登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

全球最大漫畫盜版網遭封

王令麟赴台北電玩展取經

2026台北電玩展進入倒數

《The Witness》十年不敗曝光

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

Virtual Boy登陸Switch 2

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

《哆啦A夢 海底鬼岩城》新版上映

《波斯王子時之沙》重製宣告破局

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

最新新聞

2026台北電玩展進入倒數

全球最大漫畫盜版網遭封

王令麟赴台北電玩展取經

《波斯王子時之沙》重製宣告破局

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！

《The Witness》十年不敗曝光

《VAMPIR》上市日公開

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場

《哆啦A夢 海底鬼岩城》新版上映

分析師看好PS5壽命、PS6可能2029登場

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366