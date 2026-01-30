ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網石新作《VAMPIR：血之繼承者》電玩展正式公開上市日

記者蘇晟彥／綜合報導

網石集團（Netmarble Corporation）30日在電玩展上盛大舉辦發布會，吸血鬼風格MMORPG《VAMPIR：血之繼承者》，將於3月11日正式上市。除了韓國開發團隊來台揭曉遊戲核心玩法與華麗視覺效果，現場更邀請丁特、小許、天菜小姐與文老爹等8名重量級實況主現身助陣，歡迎所有玩家一同感受這款吸血鬼新作的核心魅力。

▼MMORPG《VAMPIR：血之繼承者》將在3月11日正式上市。（圖／網石提供）

▲▼ VAMPIR 。（圖／網石提供）

《VAMPIR：血之繼承者》發布會由一場極具視覺衝擊力的吸血鬼主題舞蹈表演震撼開場，舞者們結合神祕的氛圍與力道十足的肢體張力，搭配現場絢爛的聲光效果，瞬間將觀眾拉入暗黑吸血鬼世界，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，舞台氣氛迅速升溫，為整場活動揭開序幕。

網石對台灣市場展現高度熱忱，由網石棒辣椒總經理林大鈞攜手Netmarble事業部本部長鄭承煥、Netmarble Neo開發總監韓起賢親臨展場，深入分享《VAMPIR：血之繼承者》核心特色、戰鬥玩法以及上市日程，事業部本部長鄭承煥表示，希望《Vampir：血之繼承者》能成為一款與玩家積極溝通、共同成長的遊戲。開發總監韓起賢也強調，這款遊戲不盲從既有MMORPG的框架，而是透過許多大膽的選擇，努力建立起新世代MMORPG的基準，還請所有玩家多多期待。

活動中最緊張刺激的環節，莫過於由丁特、小許等8位人氣實況主與現場玩家們進行的「首領爭奪戰：最後一擊」5對5 PvP挑戰，親身體驗《VAMPIR：血之繼承者》中流暢且華麗的視覺效果，實況主們的即時操作與反應，搭配玩家的熱情參與，台下時而陣陣笑聲、時而為PvP環節應援助陣，舞台前聚集大量玩家圍觀，互動氣氛達到最高潮。

網石棒辣椒總經理林大鈞表示，非常榮幸能在向台灣玩家們介紹這款吸血鬼題材的MMORPG大作，《Vampir：血之繼承者》自去年8月在韓國正式上市以來，便長期盤踞MMORPG市場的領先地位，獲得了廣大玩家的喜愛。希望透過今天的發布會，能讓大家更近距離地感受到《Vampir：血之繼承者》的世界觀與獨特魅力。

此外，活動中的互動問答環節同樣掀起熱烈迴響。為加深與台灣玩家的連結，韓國開發總監親自出題與玩家交流，並準備了多項精緻的遊戲周邊作為回饋。台下玩家反應踴躍，面對各個問題皆爭相舉手搶答。而成功答對者即可獲贈《VAMPIR：血之繼承者》限定好禮，舞台前熱鬧非凡的互動景象，也代表玩家對新作的高度期待。

《VAMPIR：血之繼承者》將於3月11日在台灣、香港和澳門正式上市，現已在Google Play、App Store、Netmarble Launcher (PC端)及官方網站開放事前預約。而預約獎勵因平台不同有所差異，透過Google Play、App Store與Netmarble Launcher預約完成的玩家將於遊戲上市時獲得價值約新台幣3290元的「吸血鬼高速成長禮包」、稀有型態召喚與不滅者肖像碎片；透過官方網站以電子郵件進行事前預約的玩家可獲得稀有武器、稀有防具箱、強化書箱和不滅者肖像碎片B。

《VAMPIR：血之繼承者》由曾打造《我獨自升級: ARISE》、《天堂2：革命》、《二之國：交錯世界》等人氣作品的Netmarble Neo負責開發，集結了主導《天堂2：革命》與《二之國：交錯世界》成功背後的核心開發成員，致力於帶來嶄新且具突破性的MMORPG體驗。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【男人的堅持不能挑戰】心愛小被被變整齊了！老公無法接受狂碎念：不能折

推薦閱讀

《The Witness》十年不敗原因曝光　「堅持不說明」成解謎標竿

網石新作《VAMPIR：血之繼承者》電玩展正式公開上市日

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場　Side台北工作室開幕

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

分析師看好延長PS5壽命！遊戲表現優於預期　PS6可能2029登場

南部動漫新地標！木棉花樂園插旗高雄車站　鬼滅、芙莉蓮熱門IP集結

完結12年再啟動！《史上最強弟子兼一》將連載續篇　作者親証實

羅傑又要進警局？實況突收大安分局通知　粉絲猜「狼人畜生事件」

《Roblox》再爆美少失蹤　疑見網「音訊全無」父憂：無法相信

2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《The Witness》十年不敗曝光

《VAMPIR》上市日公開

Virtual Boy登陸Switch 2

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

直擊／2026電玩展人潮再爆！

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場

《惡靈古堡9》不強推典藏版揭曉

《史上最強弟子兼一》將連載續篇

《哆啦A夢 海底鬼岩城》新版上映

最新新聞

《The Witness》十年不敗曝光

《VAMPIR》上市日公開

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場

《哆啦A夢 海底鬼岩城》新版上映

分析師看好PS5壽命、PS6可能2029登場

木棉花樂園2月插旗高雄車站

《史上最強弟子兼一》將連載續篇

羅傑又要進警局？

《Roblox》再爆美少失蹤

2026台北電玩展Day1回顧！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366