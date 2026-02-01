動漫盜版損失有多大？日方調查「破10兆日圓」　這兩國災情嚴重

記者楊智仁／綜合報導

日本經濟產業省近日彙整「日本發內容海外盜版損害調查」結果指出，2025 年因盜版造成的經濟損失金額大幅攀升，僅數位內容的盜版損害就高達 5.7 兆日圓；若加計今年首度納入統計的「線上仿冒角色商品」，整體盜版相關損失金額更達 10.4 兆日圓。

▼盜版造成損失嚴重。（圖／翻攝自@FRIEREN_PR推特推特）

本次調查是經濟產業省委託一般社團法人「內容海外流通促進機構（CODA）」執行，屬於「令和 7 年度內容海外展開促進事業（智慧財產權侵害對策強化事業）」的一環。調查以 2025 年於日本、中國、越南、法國、美國與巴西等 6 國進行的消費者問卷為基礎，推估日本發內容在海外網路上的盜版規模。

結果顯示，日本數位內容的盜版損害金額，已從 2022 年調查時的 2.0 兆日圓，在短短三年間成長至 5.7 兆日圓，規模接近三倍。同時，經產省今年首次針對「線上仿冒角色周邊商品」進行調查，估計 2025 年造成的損害金額約 4.7 兆日圓，顯示侵權行為已從內容本身延伸至商品流通層面，漫畫盜版問題越南最嚴重，周邊商品方主要損失來自中國。

報告也指出，雖然單一消費者的平均盜版使用量有所下降，但受到匯率與物價變動、盜版使用者與網路人口增加，以及日本動畫、漫畫、遊戲等內容在全球快速普及等因素影響，整體盜版損害金額仍持續擴大。

對此，經濟產業省表示，未來將進一步強化抑制盜版利用者成長的相關對策，包括設立新的海外據點以加強與當地執法機關合作、完善訴訟與執法體制、因應生成式 AI 帶來的新型侵權風險，以及加強打擊仿冒角色商品。同時，也將建置權利歸屬資料庫，加速相關法律行動的推進。