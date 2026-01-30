台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場　Side台北工作室開幕

記者楊智仁／綜合報導

隨著全球遊戲市場逐步回溫，台灣遊戲產業近年持續吸引國際業者關注，不僅玩家規模穩定成長，相關就業機會與產業分工也出現變化。業界觀察指出，品質保證（QA）、在地化與測試服務，正成為支撐全球遊戲開發的重要環節。

近期，全球遊戲服務公司 Side 宣布擴編台北據點並啟用新工作室，釋出約 75 個新職缺，顯示台灣在遊戲服務鏈中的角色持續升溫。根據產業預估，台北遊戲產值有望在 2030 年達到 46.4 億美元，成為國際遊戲服務業者布局亞洲的重要據點之一。

台灣約有 1,450 萬名遊戲玩家，位列全球前 15 大遊戲市場，且具備高消費力與跨平台遊戲習慣。這樣的市場結構，也讓具備語言能力與文化理解力的人才，在在地化與遊戲測試領域具備競爭優勢，吸引 Side 等國際企業選擇在台灣設點發展。

在產業轉型方面，AI 技術的導入逐漸成為遊戲服務的新趨勢，Side 也指出，未來將把 AI 解決方案應用於測試與在地化流程，以提升效率。不過，業界普遍認為，AI 短期內仍難以取代人工判斷與體驗層面的品質控管，反而會促使相關職位朝向專案管理、品質決策與跨團隊協調等方向升級。

從就業面來看，遊戲產業不再僅集中於內容開發，測試、營運與服務端的需求逐年增加，為產業提供相對穩定的人才吸納空間，整體而言，隨著國際業者加碼投資、AI 技術逐步落地，台灣遊戲產業正進入新的發展階段。如何在導入新工具的同時，維持內容品質與人才價值，將是未來影響產業競爭力的重要觀察指標。