ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場　Side台北工作室開幕

記者楊智仁／綜合報導

隨著全球遊戲市場逐步回溫，台灣遊戲產業近年持續吸引國際業者關注，不僅玩家規模穩定成長，相關就業機會與產業分工也出現變化。業界觀察指出，品質保證（QA）、在地化與測試服務，正成為支撐全球遊戲開發的重要環節。

▲▼新工作室開幕。（圖／廠商提供）

近期，全球遊戲服務公司 Side 宣布擴編台北據點並啟用新工作室，釋出約 75 個新職缺，顯示台灣在遊戲服務鏈中的角色持續升溫。根據產業預估，台北遊戲產值有望在 2030 年達到 46.4 億美元，成為國際遊戲服務業者布局亞洲的重要據點之一。

台灣約有 1,450 萬名遊戲玩家，位列全球前 15 大遊戲市場，且具備高消費力與跨平台遊戲習慣。這樣的市場結構，也讓具備語言能力與文化理解力的人才，在在地化與遊戲測試領域具備競爭優勢，吸引 Side 等國際企業選擇在台灣設點發展。

在產業轉型方面，AI 技術的導入逐漸成為遊戲服務的新趨勢，Side 也指出，未來將把 AI 解決方案應用於測試與在地化流程，以提升效率。不過，業界普遍認為，AI 短期內仍難以取代人工判斷與體驗層面的品質控管，反而會促使相關職位朝向專案管理、品質決策與跨團隊協調等方向升級。

從就業面來看，遊戲產業不再僅集中於內容開發，測試、營運與服務端的需求逐年增加，為產業提供相對穩定的人才吸納空間，整體而言，隨著國際業者加碼投資、AI 技術逐步落地，台灣遊戲產業正進入新的發展階段。如何在導入新工具的同時，維持內容品質與人才價值，將是未來影響產業競爭力的重要觀察指標。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

推薦閱讀

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場　Side台北工作室開幕

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

分析師看好延長PS5壽命！遊戲表現優於預期　PS6可能2029登場

南部動漫新地標！木棉花樂園插旗高雄車站　鬼滅、芙莉蓮熱門IP集結

完結12年再啟動！《史上最強弟子兼一》將連載續篇　作者親証實

羅傑又要進警局？實況突收大安分局通知　粉絲猜「狼人畜生事件」

《Roblox》再爆美少失蹤　疑見網「音訊全無」父憂：無法相信

2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

直擊／《棕色塵埃2》把溫泉搬到電玩展！台韓9大神級Coser色氣對拼

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

2026台北電玩展Day1回顧！

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

《庫洛魔法使》封印之杖變「肩頸按摩棒」

Virtual Boy登陸Switch 2

《Roblox》再爆美少失蹤

hololive櫻巫女突宣休假一週

羅傑又要進警局？

直擊／2026電玩展人潮再爆！

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

《史上最強弟子兼一》將連載續篇

最新新聞

台灣破千萬名玩家列全球15大遊戲市場

《哆啦A夢 海底鬼岩城》新版上映

分析師看好PS5壽命、PS6可能2029登場

木棉花樂園2月插旗高雄車站

《史上最強弟子兼一》將連載續篇

羅傑又要進警局？

《Roblox》再爆美少失蹤

2026台北電玩展Day1回顧！

《庫洛魔法使》封印之杖變「肩頸按摩棒」

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366