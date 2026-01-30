ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

記者楊智仁／綜合報導

被譽為《電影哆啦A夢》系列代表作之一、1983 年上映後感動無數觀眾的《電影哆啦A夢 大雄的海底鬼岩城》，在相隔 40 多年後，正式以《電影哆啦A夢 新・大雄的海底鬼岩城》之名重新誕生。官方也宣布，本作將成為《電影哆啦A夢》系列史上首部 同步推出 MX4D、4DX 版本的劇場版作品。

本片由資深導演矢嶋哲生執導，他曾參與多部哆啦A夢動畫與劇場版製作，包括《大雄的新魔界大冒險 ～7 人的魔法使者～》、《新・大雄與鐵人兵團 ～振翅吧 天使們～》，以及 2024 年上映的《大雄的地球交響樂》，長年為系列注入全新魅力。角色陣容方面，故事關鍵人物、生活在海底的士兵「艾爾」由千葉翔也配音，而哆啦A夢的秘密道具「水中越野車」則由廣橋涼擔任配音演出。主題曲邀請日本人氣流行樂團 sumika 操刀，為本作量身打造全新歌曲〈Honto〉，替冒險旅程增添感動色彩。

自 1980 年推出首部電影以來，《電影哆啦A夢》系列迎來第 45 部作品，而 4D 放映形式則是首次嘗試。MX4D、4DX 透過座椅前後左右上下移動、震動、氣味、燈光、風與水花等效果，與電影畫面高度同步，帶來宛如與哆啦A夢一同潛入海底冒險的沉浸式體驗。

同步公開的 4D 預告中，可見哆啦A夢一行人搭乘「水中越野車」自在穿梭海底世界，前方等待他們的是巨大烏賊、神秘沉船等未知威脅。然而隨著與海底國家「姆聯邦」士兵艾爾的震撼相遇，故事急轉直下演變為攸關地球存亡的激烈戰鬥，「鬼岩城」所隱藏的真相，以及阻擋在眾人面前的強敵，也引發粉絲高度關注。

