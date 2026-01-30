ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

分析師看好延長PS5壽命！遊戲表現優於預期　PS6可能2029登場

記者楊智仁／綜合報導

根據最新分析師報告指出，Sony 可能不會急著推出下一代主機 PlayStation 6（PS6），而是選擇進一步延長 PlayStation 5（PS5）的產品生命周期，PS6 發售時間恐怕將延後至 2028 年之後，甚至最快也要等到 2029 年。

▲▼PS5。（圖／翻攝自推特）

外媒指出在 Sony 預計於 2026 年 2 月 5 日公布 2025 財年第 3 季財報前，專注遊戲與科技產業的 MST International 資深分析師 David Gibson 發表了一份報告，解析 Sony 集團現況與未來可能的策略方向。Gibson 指出，Sony 第三季表現可望優於市場預期，主要成長動能來自第一方與第三方遊戲銷售，以及穩定成長的遊戲與網路服務（包含 PSN 訂閱）。

報告預估，Sony 第三季營收約為 1.8 兆日圓，營業利益則約 1,600 億日圓，Gibson 直言，Sony 已明確預期 PS5 的生命周期將長於過去主機世代，這也意味著 PS6 推出時間勢必順延，「PS6 在 2028 年之後才登場的可能性相當高」。事實上，Sony 近期的多項動作也被視為「延壽 PS5」的訊號。包括 2025 年 11 月在日本推出降價版 PS5 主機，以及在美國等市場於黑色星期五期間實施價格調降，顯示 Sony 仍希望吸引更多玩家加入已上市約 5 年的 PS5 生態圈，擴大用戶基數。

不過，Gibson 也認為，Sony 的重心並非單純衝高硬體銷量，而是放在既有用戶的活躍度與黏著度。他指出，根據使用數據，PS5 的活躍用戶數與使用時間持續創下歷史新高，Sony 更傾向鞏固現有玩家，而非單靠新主機刺激銷售。

關鍵字：PS5PS6

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧客串台八講冷笑話　台語喊：你在哭喔！

推薦閱讀

分析師看好延長PS5壽命！遊戲表現優於預期　PS6可能2029登場

南部動漫新地標！木棉花樂園插旗高雄車站　鬼滅、芙莉蓮熱門IP集結

完結12年再啟動！《史上最強弟子兼一》將連載續篇　作者親証實

羅傑又要進警局？實況突收大安分局通知　粉絲猜「狼人畜生事件」

《Roblox》再爆美少失蹤　疑見網「音訊全無」父憂：無法相信

2026台北電玩展Day1回顧！三大手遊攤位擠爆「狂搶周邊」

《庫洛魔法使》推出封印之杖「搥背棒」　粉絲自嘲：年齡層進化

直擊／《棕色塵埃2》把溫泉搬到電玩展！台韓9大神級Coser色氣對拼

直擊／2026電玩展人潮再爆！粉絲頂冷風「搶色氣周邊」開場就狂衝

任天堂失敗主機重生！Virtual Boy登陸Switch 2　未發售新作也能玩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

2026台北電玩展Day1回顧！

《庫洛魔法使》封印之杖變「肩頸按摩棒」

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

Virtual Boy登陸Switch 2

《Roblox》再爆美少失蹤

羅傑又要進警局？

hololive櫻巫女突宣休假一週

直擊／2026電玩展人潮再爆！

《史上最強弟子兼一》將連載續篇

《動物森友會》更新製「蟑螂屋」

最新新聞

分析師看好PS5壽命、PS6可能2029登場

木棉花樂園2月插旗高雄車站

《史上最強弟子兼一》將連載續篇

羅傑又要進警局？

《Roblox》再爆美少失蹤

2026台北電玩展Day1回顧！

《庫洛魔法使》封印之杖變「肩頸按摩棒」

直擊／棕色塵埃2 9大神級Coser

直擊／2026電玩展人潮再爆！

Virtual Boy登陸Switch 2

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366