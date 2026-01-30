分析師看好延長PS5壽命！遊戲表現優於預期　PS6可能2029登場

記者楊智仁／綜合報導

根據最新分析師報告指出，Sony 可能不會急著推出下一代主機 PlayStation 6（PS6），而是選擇進一步延長 PlayStation 5（PS5）的產品生命周期，PS6 發售時間恐怕將延後至 2028 年之後，甚至最快也要等到 2029 年。

外媒指出在 Sony 預計於 2026 年 2 月 5 日公布 2025 財年第 3 季財報前，專注遊戲與科技產業的 MST International 資深分析師 David Gibson 發表了一份報告，解析 Sony 集團現況與未來可能的策略方向。Gibson 指出，Sony 第三季表現可望優於市場預期，主要成長動能來自第一方與第三方遊戲銷售，以及穩定成長的遊戲與網路服務（包含 PSN 訂閱）。

報告預估，Sony 第三季營收約為 1.8 兆日圓，營業利益則約 1,600 億日圓，Gibson 直言，Sony 已明確預期 PS5 的生命周期將長於過去主機世代，這也意味著 PS6 推出時間勢必順延，「PS6 在 2028 年之後才登場的可能性相當高」。事實上，Sony 近期的多項動作也被視為「延壽 PS5」的訊號。包括 2025 年 11 月在日本推出降價版 PS5 主機，以及在美國等市場於黑色星期五期間實施價格調降，顯示 Sony 仍希望吸引更多玩家加入已上市約 5 年的 PS5 生態圈，擴大用戶基數。

不過，Gibson 也認為，Sony 的重心並非單純衝高硬體銷量，而是放在既有用戶的活躍度與黏著度。他指出，根據使用數據，PS5 的活躍用戶數與使用時間持續創下歷史新高，Sony 更傾向鞏固現有玩家，而非單靠新主機刺激銷售。