百萬銷量系列重磅合作！《王權：巫師》化身傑洛特將展開史詩冒險

記者楊智仁／綜合報導

世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 帶來令所有《巫師（The Witcher）》迷都為之傾倒的好消息，由 Nerial 開發團隊一手打造、百萬銷量的超高人氣系列作品《王權（Reigns）》，將與 CD PROJEKT RED 推出的《巫師》合作，推出聯名作品《王權：巫師（Reigns: The Witcher）》，遊戲預定將在台灣時間 2 月 26 日發售，並將在 PC、iOS 和 Android 系統上發行。

▼《王權：巫師》百萬銷量系列重磅合作。（圖／廠商提供）▲▼王權系列來襲。（圖／廠商提供）

隨著丹德里恩的吟遊歌謠，你將扮演傑洛特踏上冒險之旅。歡迎來到由 Nerial 與 Devolver Digital 聯手打造、廣受好評的《王權》系列最新「突變」之作：以 CD PROJEKT RED 備受讚譽的《巫師》系列為背景，探索並做出屬於玩家的每個選擇，殘酷而神秘的黑暗奇幻世界將在眼前一點一滴被雕刻成形。

身為利維亞的傳奇狩魔獵人，傑洛特，在吟遊詩人醉人的歌謠伴隨下為生存而戰，你會勇往直前獵殺怪物嗎？還是桀驁不馴，即使得罪當地人也毫不在意？又或者，你只想簡單泡個熱水澡？開啟這段旅程並透過左右滑動進行抉擇，有朝一日為自己贏得不朽之名。

形形色色的人會找你完成各種委託，有的危機四伏、有的有損人格，玩家可能需要更深入才能探尋其中的內情，並在此體驗成千上萬種故事情節組合，具備各種戲劇化與奇趣情節發生的可能性，並透過不斷提升等級，解鎖更多新的任務和角色。熟悉的面孔們，包含葉奈法、特莉絲和維瑟米爾，都將陪伴你度過這場難忘的冒險。

踏出酒館，演繹傑洛特的精彩傳奇，用獨特敘事完成專屬史詩，準備好加入這個雙強相遇而譜寫出的奇幻世界，由 Nerial Limited 開發、CD PROJEKT RED 參與合作的《王權：巫師》將於台灣時間 2/26 登上 PC、iOS、Android 等平台

▲▼王權系列來襲。（圖／廠商提供）

