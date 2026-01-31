ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

記者黃冠瑋／綜合報導

近年隨著服務型遊戲推出，也徹底改變玩家過去買斷遊戲的消費習慣，像是遊戲大廠EA、動視暴雪等都認為服務型遊戲將是未來趨勢，不過近期關於服務型遊戲卻屢遭重創，甚至面臨關閉風險。對此，市場研究機構則指稱，遊戲策略方向就錯了，成功關鍵不是在首發熱度多高，而是在於如何讓玩家願意留下來遊玩。

▲▼服務型遊戲成功關鍵不是首發熱度多高。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，繼先前市場分析公司Ampere Analysis調查玩家更愛單人遊戲後，如今再度指出，現今大多數服務型遊戲，包括《要塞英雄》、《Roblox》與《Apex英雄》都面臨著嚴重的玩家流失，許多新加入玩家便會在短短幾個月離開，光知名IP都難以維持熱度，更何況是那些才剛上市的服務型遊戲。

當然相對地，Ampere Analysis則認為「玩家留存率」才是遊戲能否成長關鍵，能夠長期吸引玩家的遊戲，便能從每個玩家創造更高的附加價值，對於付費廣告的依賴程度則可以更低，透過玩家間互動實現正向成長，其中《GTAOnline》便是有效發揮此等策略，讓這款遊戲長年依舊。

不過此等策略也有利弊，一旦優先考慮玩家留存率問題，就意味著必須維持相對緊湊的更新節奏與平衡調整，因此如果推出不符合玩家喜愛決策，便很有可能造成玩家主動投向其他款服務型遊戲，畢竟現今大多數遊戲皆以免費形式提供玩家遊玩，玩家只需點擊下載就能投身遊戲，意味著各大遊戲廠商必須想好如何規劃限時活動、戰鬥通行證以及賽季內容，試圖吸引玩家留在遊戲遊玩的契機。

