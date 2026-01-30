《The Witness》十年不敗原因曝光　「堅持不說明」成解謎標竿

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立開發者所研發的單人冒險遊戲《The Witness》，上市後憑藉著超過500道孤島謎題，再加上獨樹一幟的不介紹風格，在當時可說是震驚所有遊戲大廠。如今遊戲迎來10週年，依然被譽為現今解謎遊戲標竿。對此，就有人分析，遊戲長青關鍵在於「不說明」，讓玩家在遊戲中學習化為一種樂趣。

▼《The Witness》十年不敗原因曝光。（圖／翻攝自《The Witness》Steam）

▲▼《The Witness》十年不敗原因曝光。（圖／翻攝自《The Witness》Steam）

起初玩家進入《The Witness》便會發現，處身於一座孤島之上，與以往遊戲不同的是，島上沒有任何提示、對話框，更沒有解釋原因。玩家醒來後，便只能在這安靜氛圍中靠自己摸索出一切真相，而這也是這款遊戲的核心理念，「學習成為一種遊戲」，島上各種謎題也不會有什麼複雜裝飾，僅使用一套由線條、圓點與符號構成的簡單視覺畫面，讓玩家靠著觀察模式、反覆實驗、失敗，並逐步地內化每一類謎題背後的邏輯，換句話說整座島嶼本身就像一位老師，透過精心設計的環境而非直接的指示來引導玩家。

《The Witness》玩法適當給予玩家想像空間，打破了先前長期以來都依賴教程和逐步提升的難度曲線來清晰地傳達機制，在找尋答案中理解了「為什麼」這個答案可行，而這層邏輯也恰巧呼應了《老子》「授人以魚，不如授人以漁」思想。

如今遊戲發售十年依然影響著當今許多解謎遊戲，像是去年所推出的《藍途王子》，便繼承並重新詮釋了這套哲學，要求玩家透過反覆接觸與安靜的強化練習來拼湊出意義，而非依靠直白的教導。這種耐人尋味的解謎模式，也正是這款遊戲之所以能依舊長青的主要原因。

關鍵字：The Witness獨立遊戲

