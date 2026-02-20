ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《高嶺鐵衛》開服滑鐵盧遭灌負評　簡介「秒刪Apex」標籤止血

記者黃冠瑋／綜合報導

免費競技射擊新作《高嶺鐵衛》推出首日便吸引超過10萬玩家同時上線，然而沒多久便遭到大量負評狂洗，批評伺服器連線問題，以及遊戲崩潰與最佳化欠佳等。眼見事態沒有逐漸好轉，就有玩家發現起初以前《Apex英雄》與《泰坦降臨》資深開發成員為賣點的宣傳簡介，已遭全數刪除，讓許多網友表示，切割止血。

▼《高嶺鐵衛》已偷偷刪除《Apex英雄》與《泰坦降臨》標籤簡介。（圖／翻攝自《高嶺鐵衛》Steam）

▲▼《高嶺鐵衛》已偷偷刪除《Apex英雄》與《泰坦降臨》標籤簡介。（圖／翻攝自《高嶺鐵衛》Steam）

《高嶺鐵衛》首次亮相便是在去年才剛結束不久的TGA2025，並且還是以當日壓軸亮相，開發是由《Apex英雄》、《泰坦降臨》等作前開發者自立門戶所成立的工作室Wildlight Entertainment打造，歷經四年開發製作，而此次便以無預警式提前上市，因此也讓起初不少玩家對於這款遊戲抱持著美好憧憬。

然而，許多玩家便發現，遊戲根本不如預期，出現許多伺服器連線問題，以及遊戲崩潰與最佳化欠佳等問題，再加上遊戲玩法與其他款太過類似，彷彿是東拼西湊出來的作品，讓許多玩家感覺受到詐騙，因而遭大量批評與攻擊。至於吸引許多玩家前往遊玩契機，其實都跟《高嶺鐵衛》Steam簡介有關，起初官方是以前《Apex英雄》與《泰坦降臨》資深開發成員為賣點試圖吸引玩家，但如今就有人發現官方已偷偷刪除修改這段內容。目前官方並未對此做過多說明，但就有不人猜測很可能是前東家EA高層，向團隊要求修改，希望不要把已經失敗作品與自家遊戲牽連在一起。

關鍵字：高嶺鐵衛

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

