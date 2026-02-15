ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「停止殺死遊戲」請願破130萬　歐洲辯論達成發起人稱：捍衛到底

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲能否營利是開發商持續推動新作的動力，但近幾年往往因為經營失敗許多遊戲慘遭關服，連帶玩家許多年心血也付諸東流，像是近期《冒險聖歌》、《美洲新世界》就面臨此等問題。不過近期「停止殺死遊戲」連署運動迎來好消息，辯論請願突破130萬大關，讓發起人感到欣喜，但也表示，會繼續捍衛到底。

▼「停止殺死遊戲」突破130萬大關，達成歐洲辯論條件。（圖／翻攝自X／@StopKilingGames）

▲▼「停止殺死遊戲」突破130萬大關，達成歐洲辯論條件。（圖／翻攝自X／@StopKilingGames）

根據外媒報導，自從2024年YouTube部落客Ross 'Accursed Farms' Scott在育碧宣布將關閉其線上服務遊戲的競速遊戲《飆酷車神》後，就發起了「停止殺死遊戲」倡議，祭先前英國國會下議院多位議員力挺後，如今該項請願運動迎來重大里程，實質連署請願書突破130萬大關，基於先前歐盟委員會要求，若要考慮就「停止殺死遊戲」議題進行辯論，需要收集到100萬個連署簽名，目前目標已經達成，也意味著近期將迎來針對此議題正反辯論，對於玩家而言，可說是非常大的好消息。

不過也有人指出，即便取得了這項里程碑，但也別抱太大希望。畢竟早在2025年11月3日，英國議會就有針對《停止遊戲殺死法案》進行了辯論，雖說當時議員們一致認為發行商應「為玩家提供保留或修復遊戲的途徑」，但由於關閉僅限在線遊戲的服務器沒有實質抹殺到社會至關重要的文化和藝術遺產，因此最終並未對該法案進行任何修改。

另外，在遊戲廠商方面，其實在過去一年內也一直在遊說反對這項運動，而根據歐洲電子遊戲協會（Video Games Europe）表示，對於開發商和發行商來說，提供私人伺服器或單人遊戲模式成本太高，並且社群運營的替代方案，可能會給公司帶來不必要法律責任，因此遭到極力反對。然而，包括發起人Ross在內的活動人士則認為，這種阻力恰恰證明了這項運動仍然有機會，因為它顯然正在給發行商施加壓力。

Stop Killing Games: Final Count of Verified Signatures of the European Citizens Initiative
byu/Mr_Presidentle inStopKillingGames

關鍵字：停止殺死遊戲

