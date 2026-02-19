《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

記者黃冠瑋／綜合報導

關於近幾年育碧旗下《刺客教條》系列，可說是爭議不斷，近期母公司育碧也面臨裁員、抗議、官司等重重考驗。正當焦頭爛額之際，遊戲終於傳出好消息，就有爆料人士指出，基於《極地戰嚎》提升至60幀，未來幾款經典《刺客教條》系列，育碧也有意提升至60幀更新，讓Xbox和PS5老玩家能重溫遊戲回憶。

▼《刺客教條》主機版傳畫質大提升。（圖／翻攝自《刺客教條：大革命》Steam）



事情其實是，在近期Insider Gaming Weekly podcast節目中，就邀請業內知情人士Tom Henderson淺談近期育碧情形以及XBOX開發會議，其中就提到育碧正計劃為部分經典《刺客教條》遊戲，在現今主機上進行60幀升級，一旦屬實將極大地提升玩家在2026年及以後重溫這些遊戲時的體驗。而這則消息是基於育碧才剛完成了《極地戰嚎》的60幀升級。同時Henderson也猜測，「《刺客教條：大革命》可能是首批獲得60幀更新的遊戲之一」。其他則不太明確，但基於許多《刺客教條》系列在主機上都被限制在30幀，，包括《刺客教條3》、 《刺客教條：叛變》和《刺客教條：埃齊歐合輯》，都有可能成為被改善畫質的對象。

雖說目前育碧並未出面證實，但根據近期的舉措，育碧很可能在著手此事。畢竟育碧最近才為三款《極地戰嚎》遊戲，《極地戰嚎3》、《極地戰嚎3：血龍》和《極地戰嚎：野蠻紀源》依序推出了60幀更新，有鑑於育碧近期似乎將重心放在了旗下一些最受歡迎的系列遊戲上，透過免費的60幀更新來贏得玩家的好感也合情合理。此外，這也並非育碧首次為《刺客教條》系列遊戲推出此類更新，像是在2024年11月，育碧為《刺客教條：梟雄》發布了60幀更新，並在2022年為《刺客教條：起源》也推出了60幀更新。

另外值得一提的是，育碧股價近期大幅下跌，因此該公司正有意進行重大重組，而《刺客教條》系列似乎將在未來幾年成為其發展計畫的核心。不過目前有消息指稱，受近期重組影響，傳聞即將推出已久的《刺客教條4：黑旗重製版》已被延期，但此消息尚未得到證實，至於系列的下一部正統續作將會是《刺客教條：女巫》，具體內容則尚未被公開。