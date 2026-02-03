GOG首談5年《還願》下架始末　輕忽地緣政治坦言：處理不夠好

記者黃冠瑋／綜合報導

獨立恐怖遊戲《Horses》先是遭到Steam、Epic接連下架抵制後，數位遊戲平台GOG卻一反常態支持該遊戲，可說是震驚許多玩家，畢竟當初GOG所引發反覆下架《還願》事件，讓不少玩家對此感到痛心。如今藉此機會再加上時隔五年，GOG高層首度回應此事，坦言當初輕忽了地緣政治影響，當年處理已傷害到玩家。

▼GOG首談5年《還願》下架始末。（圖／翻攝自X／@redcandlegames）



根據外媒報導，隨著去年《Horses》遭到各大平台抵制，GOG則是出面力挺後，近日GOG管理總監Maciej Gołębiewski接受採訪，解釋其決定原因，其實就是價值觀選擇，表示「作為一家公司，我們始終願意捍衛自身的價值觀，包括我們自己的價值觀以及我們認為對行業而言正確的價值觀。相信創作自由，因為一旦一家公司通過自身的服務條款來決定什麼是好的、什麼是不好的，那麼從那一刻起，一切就都變得難以挽回」，雖說這段描述是針對《Horses》遭抵制做出回應，但如果經歷過該平台早期玩家，就會發現與當年《還願》下架事情也非常類似。

後續Maciej Gołębiewski也間接提到當年《還願》下架事情，承認處理方式已經傷害到玩家，輕忽了地緣政治影響，因此才反覆下架。有了此事發生，也讓他與團隊更加思考不損害公司利益、不傷害員工、甚至不傷害玩家前提下做出決定。此外，他也特別強調，應該交給監管機構和政府決定什麼是合法的，什麼是非法的，而不是讓那些佔據市場份額，像是那些可能占到90%以上的金融公司，來決定那些東西能不能販售。

至於此次為何會力挺《Horses》，原因則是和當年《還願》下架有所不同，《Horses》是在發售前，GOG內部就有事先體驗過所有過程並評估風險，雖說遊戲有所爭議，但其內容並沒有爭議性並沒有大到會需要下架地步。從GOG態度轉變，讓不少人猜測或許跟近期脫離CD Projekt有關，畢竟少了大廠規則束縛，讓GOG平台在決策上能有更多自由選擇空間。