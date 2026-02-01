ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《瑪利歐賽車》傳奇製作人宣布退休　「40年辛勞」揭新時代來臨

記者黃冠瑋／綜合報導

說到任天堂就不得不提所屬招牌IP「瑪利歐」，該系列也被任天堂開發團隊持續看好，希望能延續至百年。不過正當系列過滿40週年之際，卻爆出長期擔任「超級瑪利歐」和「瑪利歐賽車」系列遊戲製作人紺野秀樹宣布退休，也讓不少網友表示象徵著一個時代結束，感謝40年付出，辛苦了。

▼《瑪利歐賽車巡迴賽》傳奇製作人宣布退休。（圖／翻攝自X／@mariokarttourEN）

▲▼《瑪利歐賽車巡迴賽》傳奇製作人宣布退休。（圖／翻攝自X／@mariokarttourEN）

回顧紺野秀樹過往，他是於1986年加入到任天堂，在這40年期間參與過許多任天堂重要作品，曾擔任《超級瑪利歐兄弟2》和《超級瑪利歐兄弟3》的助理製作，並負責遊戲關卡和角色設計，之後作為製作人，他開發了《超級瑪利歐耀西島》、GameCube平台的《路易吉洋樓》等遊戲，不過最廣為人知的還是他擔任過許多《瑪利歐》系列製作，像是《超級瑪利歐賽車》、《瑪利歐賽車64》、《瑪利歐賽車DS》、《瑪利歐賽車Wii》、《瑪利歐賽車7》、《瑪利歐賽車8》（含豪華版）和《瑪利歐賽車巡迴賽》等。由於他對於該系列成就可說是功不可沒，在去年所推出《瑪利歐賽車世界》製作名單中，也特別感謝他卓越貢獻。

另外值得一提的是，紺野秀樹其實早在去年7月就原定退休， 一直到如今才被關注，他的退休也象徵著「瑪利歐」即將迎來新的世代交替，也讓不少網友替他感到開心，40年辛勞重擔終於能放下，就連前《薩爾達傳說》美術總監今村孝矢也表示，「那些定義一個時代的人正慢慢離開任天堂」，畢竟算上年頭起初就參與製作的開發人員，如今都已年過六旬或七旬，其中就包括《瑪利歐》之父宮本茂（72歲），想必未來幾年還會再度迎來新的世代交替。

關鍵字：任天堂瑪利歐賽車

【腳滑警報】兄弟你頭太油吧！但鳥界霍諾德登頂沒在怕XD

