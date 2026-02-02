ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

沙國1.6兆收購EA恐難成？　「裁員計畫」引工會不滿籲美聯邦介入

記者黃冠瑋／綜合報導

全球知名遊戲公司美商藝電，先前已達成台幣1.6兆出售給由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），如今只差美國監管機構批准定案。然而近日卻爆出美國電玩遊戲工會發布聲明反對，由於裁員計劃已傷害勞工權益，因此已向美國聯邦貿易委員會（FTC）遞交正式信函，並呼籲監管機構應嚴格審查，確保開發者權益。

▼EA收購案遭遊戲工會反彈。（圖／翻攝自EA）

▲▼EA收購案遭遊戲工會反彈。（圖／翻攝自EA）

根據外媒報導，自從沙烏地阿拉伯公共投資基金決定，收購全球知名遊戲公司美商藝電後，就引起各界討論，先前才由於爆出「資金短缺」問題，讓官方不得不出面闢謠此事，並透露只差美國監管機構批准定案。然而如今該收購案又再度面臨挑戰，由於收購金額當中200億美元（約6000億新台幣）採用「融資槓桿」方式，因此會讓EA被完成收購後將要背負債務，而為了減少成本，連帶裁員恐會隨著產生。

對此，美國通訊工會（CWA）旗下的聯合電子遊戲工會（UVG）近日就發布聲明，「美商藝電作為全球頂尖的遊戲發行商之一，並非一家陷入困境公司，然而該公司近期卻仍有意計畫縮編員工，這種裁員行為絕非必要，目的只是為了讓投資者獲利，而非為了強化公司實力」。同時工會也呼籲美國監管機構應嚴格審查此事，不該讓開發者權益受到這樣不公待遇。

雖說工會所發起的聲浪不可小覷，但有鑑於其中一間參與收購的公司Affinity Partners 是由現今美國總統川普女婿Jared Kusher所持有，因此業界普遍認為聯邦政府阻止該案的可能性較低，畢竟駁回權掌握在以川普任命官員為主的美國聯邦貿易委員會手中，實質上所有決定皆看美國總統川普如何選擇。

