《神鬼寓言》新作男走路太女性掀議　「左右扭擺」網猜：忘記換

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻動作角色扮演《神鬼寓言》重啟新作繼先前大量洩露美術圖後，如今官方正式在「Developer_Direct2026」上公開遊戲資訊。其中出乎意料是玩家沒有討論關於遊戲奇幻設定劇情，反而都聚焦在角色自訂功能，原因竟是男性角色走路時，翹臀「左右扭擺」太過明顯，讓不少網友猜測可能是系統加入太趕忘記更換。

▼《神鬼寓言》新作男走路太過女性化，引起網友猜測。（圖／翻攝自X／@fable）



事情其實是，早在此次「Developer_Direct2026」公開遊戲資訊時，《神鬼寓言》新作早在先前就由於女性外觀引起不少爭議，因此官方特地修改了角色外觀功能，加入了角色自訂系統，讓玩家能自由選擇自己喜歡角色外觀。而其中就在官方所演示的預告中，就有人發現一名男性主角走路時，翹臀左右扭擺，乍看之下非常像一名女性走路時的姿態，並且其他NPC男性並無此類舉動，讓此款遊戲又再度掀起熱議。

對此，就有網友認為由於官方加入了角色自訂系統，再加上先前都只用女性角色做宣傳，因此很可能只是官方忘記修改過來，也有部分網友認為可能是官方刻意展示角色自訂系統效果，畢竟在當今許多遊戲當中，角色走路模式自由選擇，其實並不少見，至於目前官方則是沒有對此做出回應，只能等待後續遊戲上市後，才能揭曉遊戲是否有此類功能做選擇。