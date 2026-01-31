ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft經典IP《波斯王子：時之沙》自從在2020年宣布重製後，歷經疫情延期、工作室換崗，讓玩家開始猜測恐會面臨取消困境。雖說去年4月育碧有出面闢謠，仍正在製作當中，然而時至今日官方遺憾發布聲明，做了一項艱難決定，由於繼續投入時間與資金已經超出原本能夠負擔，很遺憾將取消這項專案。

▼《波斯王子時之沙》重製遺憾取消。（圖／翻攝自X／@geoffkeighley）

▲▼《波斯王子時之沙》重製遺憾取消。（圖／翻攝自X／@geoffkeighley）

根據外媒報導，《波斯王子：時之沙》自從在2020年宣布重製後，玩家便開始期待重製版推出，但在此期間先是經歷了疫情延後，再加上製作從團隊Ubisoft浦那和孟買工作室換到Ubisoft蒙特婁工作室，又因疫情回升再次延期，最後才又換到曾經製作過《刺客教條：大革命》、《極地戰嚎》系列的Ubisoft多倫多工作室。

至於遊戲恐面臨取消傳聞，其實早在去年4月，就有玩家認為是遲早的事，雖說當時育碧出面闢謠此事，然而隨著原預定遊戲2026年3月發售日期逐漸接近，官方遺憾宣布將取消此次重製開發。其中官方解釋其原因，「雖然這個項目很有潛力，但我們沒能達到玩家會想得到的質量水平，並且繼續開發下去，會需要投入時間和資金也超出了我們能夠承擔範圍，再加上也不想發布一款達不到《波斯王子：時之沙》應有水準的作品」。

對此，官方也有向玩家安撫，《波斯王子》系列作為一個世界觀和傳承對我們來說仍然意義非凡，這個決定並不意味著我們要放棄這個系列，這也意味著該系列未來仍會有其他後續新作推出。不過此次取消，對於那些期待6年粉絲來說，無疑是沉重打擊，此外，也有人猜測這次取消很可能跟近期育碧裁員動盪有關。

