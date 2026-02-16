《Arc Raiders》2026年上半計劃公開　地圖連發官方曝「驚喜多」

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊《ARC Raiders》繼上次重製更新後，如今官方再度重磅公開2026年上半年度計畫，預告1月至4月將會有連續更新內容，包括限時活動、多樣化的新敵人，以及自去年「Stella Montis」地圖後，首度推出全新地圖將依序月份接連登場。對此，官方更是透露，這僅是一小部分，未來會有更多驚喜帶給大家。

▼《ARC Raiders》2026上半年度計畫公開。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

逆風（Headwinds）

官方以「逆風而行」作為1月更新開端，揭示將為等級40以上的高階玩家提供專屬的配對選項，並新增一項次要的地圖環境條件。此外，還會將推出全新的玩家專案，意味著玩家將有資格參與免費外觀獎勵限時活動，至於具體內容將會在後續正式揭曉。

籠罩之空（Shrouded Sky）

緊接著2月份更新中，《ARC Raiders》將迎來全新的地圖環境調整，基於沒有明確說明是「次要變動」，因此外界猜測將會是相較於1月更大的地圖更新有所不同，並且還會有一種全新的ARC敵人類型加入。至於資源方面遊戲還會將迎來第三季的「Deck」戰鬥通行證系統。玩家可以透過遊戲內的貨幣「Creds」兌換服裝與道具箱，內容通常包含勾爪與手榴彈等物資。另外值得一提的是，遊戲第二次遠征系統也將在這月份開啟，玩家可以再次選擇重置進度重新開始，並換取豐厚的專屬獎勵。

閃光點（Flashpoint）

繼第二次遠征系統開啟後，3月份玩家將迎來更多挑戰，包括全新的敵人、另一項地圖環境條件以及第三個玩家專案。此外，先前爆紅吉祥物公雞「Scrappy」也將進行重新翻新，意味著將會有更高的資源收集上限、更酷的帽子飾品，以及許多想像空間的功能優化。

撕裂浪潮（Riven Tides）

4月裂隙更新中，將迎來第五張全新地圖。從官方路線圖中猜測，此張地圖似乎以海灘為主題，為此遊戲中也將新增一個「大型」ARC敵人，其強度可能與「Matriarch」或「Queen」類似。此外，本次更新還將帶來新的地圖條件以及遊戲的第三次遠征。

除此之外，開發團隊Embark Studios也承諾未來會持續推出更多《Arc Raiders》任務、全新成就（Feats）、試煉與活動，並帶來多樣化的遊戲道具、外觀與品質優化（QoL）更新，強調此次上半計畫僅只是一小部分，未來將會有更多驚喜帶給大家。