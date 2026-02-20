「柯南、暗殺教室、KERORO」情懷回歸！2026話題動漫電影一次看

記者楊智仁／綜合報導

對動漫迷而言，每年走進電影院早已成為固定行程，2026 多部重量級動漫電影接力登場，從青春戀愛、熱血回憶到經典 IP 回歸，題材橫跨感動、懸疑與搞笑，無論是想放鬆、想哭，還是想找回童年回憶，都能找到屬於自己的必看片單。

《劇場版 我內心的糟糕念頭》

《我內心的糟糕念頭》為近年戀愛番高人氣作品，除了市川山田日常放閃高甜劇情之外，小倆口因為對方而有所成長讓作品增添更多看點，而這次劇場版在 2 月 13 日上映，感動人心的動畫第一、二季特別編輯，加上小情侶故事的全新篇章，絕對是動漫迷們 2026 最期待的電影之一。

《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》

由松井優征人氣漫畫改編的動畫《暗殺教室》宣布將推出全新完全新作《劇場版「暗殺教室」：我們的時光》，並確定於 2026 年 3 月 20 日正式上映，這是自 2016 年電視動畫第 2 期結束後，時隔 10 年再次推出的新作，內容將改編自過去未動畫化的全新故事，為粉絲帶來久違的驚喜。

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》

長年稱霸劇場版票房的《名偵探柯南》系列，2026 年新作《名偵探柯南：高速公路的墮天使》同樣備受期待。首次在劇場版登場的萩原千速，是神奈川縣警交通機動隊隊員，小蘭在與她初次見面時，甚至忍不住讚嘆她是「風之女神」，究竟這次柯南會捲入什麼樣的事件，被描繪在他們之間的「墮天使」又象徵什麼令人期待，30 秒特報影片中也能看到激情的飆車動作場景。

《最終樂章 吹響吧！上低音號 前篇》

京阿尼代表作《吹響吧！上低音號》正式邁向故事終章，該作描繪學生時期遇到包含社團、夥伴衝突、父母意見分歧等青春故事擁有相當高的人氣，只不過第三季動畫最後出現了與原作大幅更改情節引發不小討論。伴隨著「這段軌跡，將化為下一首樂章」標語，電影預計 4 月 24 日在日本上映，預告片中出現第三季未描繪的新場景，舞台側幕的鏡頭，旁白交織著前輩們對「全國金賞」期盼與執念。

《新劇場版☆KERORO 軍曹 復活後立刻面臨地球滅亡危機！》

《Keroro 軍曹》是吉崎觀音所創作漫畫，1999 年開始連載於《月刊少年Ace》雜誌，改編為動畫後更可說是 8 年級生的經典童年回憶，隨著動畫營來 20 周年《新劇場版☆KERORO 軍曹 復活後立刻面臨地球滅亡危機！》預計會在夏天上映，延續一貫無厘頭風格，適合全家大小在一同進戲院大笑放鬆。

《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》

高人氣系列「青春豬頭少年」以思春期症候群產生神秘事件為主軸，去年播畢的動畫第三季《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》表現相當不錯，麻衣學姊來到大學婆力依舊，與咲太閃光互動讓粉絲們大呼過癮，最重要思春期劇情，充滿著深刻反思感動、以及滿滿緊張感。如今《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》劇場版預計秋季上映，同時這也是小說最終卷標題，長達 10 年的思春期即將邁向結尾。

《劇場版 藥師少女的獨語》

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐漸明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠沉重的秘密，《藥師少女的獨語》第二季依舊帶來精彩故事。系列首部劇場版由原作者日向夏撰寫全新劇情，預計會在 2026 年 12 月上映。