70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫產業要成為「能在世界舞台競爭的核心產業」該如何邁進？這個問題成為 10 月底情報法制研究所（JILIS）研討會主題。出席嘉賓包括新銳動畫顧問、動畫協會理事入江武彥、新潟大學教授鈴木正朝、律師板倉陽一郎，以及評論家山本一郎，針對動畫產業的未來挑戰展開深入討論。

▼動漫市場規模龐大，仍面臨許多挑戰。（圖／記者楊智仁攝）

根據日本動畫協會《2024 動畫產業報告》，日本動畫市場總規模在 2023 年達 3 兆 3465 億日圓，其中海外市場佔 約一半（1 兆 7222 億日圓）。值得注意的是，美國與北美僅佔約一成，主要出口市場其實是中國與東南亞地區，日本政府也看準此趨勢，將內容產業列為繼汽車之後的國家重點出口產業，並擬在 2033 年前讓產值突破 20 兆日圓。然而，根據外媒報導，這背後的華麗數字掩藏著業界長年未解的結構性問題。

儘管日本動畫在全球人氣高漲，但約 70% 作品仍屬虧損製作，業界仍延續傳統「口頭約定」承包模式，導致收益難以合理回饋到製作現場。入江指出，唯有提高製作委員會設定的製作費才能讓資金回流基層，改善動畫師與工作室待遇。不僅如此，隨著串流平台興起 Netflix、Amazon Prime Video 等國際巨頭掌握主導權，日本動畫公司與海外平台談判力逐漸下滑。同時，導演與動畫師等核心人才嚴重短缺，導致部分新作的交付期延至 2029 年甚至 2030 年。

低薪與長工時使年輕創作者大量流失，入江建議借鑑法國制度，建立「動畫師資格認證」以國家級考試方式確認技能，並依級別給予合理報酬。此外，提升原畫稿酬被視為最直接的改善途徑。業界警告，日本若不加速改革，恐步上手遊產業後塵：曾領先全球的日本，如今已被中國與韓國取代，隨著中國、越南、泰國等地動畫品質迅速提升，日本若不調整策略，恐被國際市場邊緣化。