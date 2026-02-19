ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫產業要成為「能在世界舞台競爭的核心產業」該如何邁進？這個問題成為 10 月底情報法制研究所（JILIS）研討會主題。出席嘉賓包括新銳動畫顧問、動畫協會理事入江武彥、新潟大學教授鈴木正朝、律師板倉陽一郎，以及評論家山本一郎，針對動畫產業的未來挑戰展開深入討論。

▼動漫市場規模龐大，仍面臨許多挑戰。（圖／記者楊智仁攝）▲▼動漫節。（圖／記者楊智仁攝）

根據日本動畫協會《2024 動畫產業報告》，日本動畫市場總規模在 2023 年達 3 兆 3465 億日圓，其中海外市場佔 約一半（1 兆 7222 億日圓）。值得注意的是，美國與北美僅佔約一成，主要出口市場其實是中國與東南亞地區，日本政府也看準此趨勢，將內容產業列為繼汽車之後的國家重點出口產業，並擬在 2033 年前讓產值突破 20 兆日圓。然而，根據外媒報導，這背後的華麗數字掩藏著業界長年未解的結構性問題。

儘管日本動畫在全球人氣高漲，但約 70% 作品仍屬虧損製作，業界仍延續傳統「口頭約定」承包模式，導致收益難以合理回饋到製作現場。入江指出，唯有提高製作委員會設定的製作費才能讓資金回流基層，改善動畫師與工作室待遇。不僅如此，隨著串流平台興起 Netflix、Amazon Prime Video 等國際巨頭掌握主導權，日本動畫公司與海外平台談判力逐漸下滑。同時，導演與動畫師等核心人才嚴重短缺，導致部分新作的交付期延至 2029 年甚至 2030 年。

低薪與長工時使年輕創作者大量流失，入江建議借鑑法國制度，建立「動畫師資格認證」以國家級考試方式確認技能，並依級別給予合理報酬。此外，提升原畫稿酬被視為最直接的改善途徑。業界警告，日本若不加速改革，恐步上手遊產業後塵：曾領先全球的日本，如今已被中國與韓國取代，隨著中國、越南、泰國等地動畫品質迅速提升，日本若不調整策略，恐被國際市場邊緣化。

關鍵字：動畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

推薦閱讀

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

70%動畫「虧損製作」？日協會籲改善動畫師工作室待遇

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方　奇問「畢業轉意」本人堅定不復出

用心才能看見自己！《OPUS：心相吾山》如何把攝影變成救贖之旅

《咒術》正妹coser有「六塊肌」！　網暴動：太完美

《GTA》大賣美國政府怒了...創始人爆料「差點被勒令關閉」

超級美少女真面目　竟是「35歲二寶爸」！變身過程驚呆　

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

「藥師少女、我獨自升級」領軍！回顧2025冬番人氣動畫

《我的英雄學院》最終季封神、安妮亞可愛回歸　2025秋番回顧

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《GTA》大賣惹怒美國政府？

蜜大腿太香！「肉肉」正妹引暴動

正妹coser有「六塊肌」！網暴動

「停止殺死遊戲」請願飆破130萬

神級正妹重現「裸泳」名場景！

《寶可夢》彈珠台要來了

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

美少女竟是「二寶爸」　 變身過程驚呆

日本動畫約70%作品「虧損製作」

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

最新新聞

《刺客教條》主機版傳畫質大提升

日本動畫約70%作品「虧損製作」

兔田佩克拉爆飯局見天音彼方

《OPUS：心相吾山》把攝影變成救贖之旅

正妹coser有「六塊肌」！網暴動

《GTA》大賣惹怒美國政府？

美少女竟是「二寶爸」　 變身過程驚呆

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

盤點2025冬番必看神作

《我英》最終季封神...2025秋番回顧

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366