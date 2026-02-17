過年去哪玩？「芙莉蓮、我英」回顧感動！2026動漫快閃店整理

記者楊智仁／綜合報導

過年連假想找點不一樣的行程嗎？對動漫迷來說，各大熱門 IP 快閃店早已成為假期必訪景點，2026 年多個動漫快閃店陸續登場，不僅有主題造景、限定商品，還結合拍照打卡與展覽體驗，成為過年出遊、約會或親子行程的熱門選擇。本文整理 2026 年值得關注的動漫快閃店資訊，讓粉絲一次掌握假期去哪玩。

【葬送的芙莉蓮特展】

《葬送的芙莉蓮特展》在國立臺灣科學教育館七樓東側特展區舉辦，依動畫時間軸規劃五大主題區：「序章」、「全新冒險的開始」、「葬送的芙莉蓮」、「僧侶與鏡蓮華」及「一級魔法使測驗」，不僅展示芙莉蓮與昔日夥伴的故事，更以等身大模型還原動畫中經典時刻。

【《我的英雄學院 最終季》快閃店】

伴隨著動畫十年完結的感人浪潮，台灣《我的英雄學院 最終季》快閃店，活動在松山文創園區登場，從象徵入學儀式的「雄英入口拱門」到「英雄陣營×反派陣營的角色集結牆」、重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照長廊」、以及全體雄英 1-A 帥氣登場的「PLUS ULTRA」拍照區，每走一步都能看見英雄們的身影，現場推出超過百款首發新品與 UNDERPEACE 聯名潮流服飾，還可透過個性檢測轉盤檢測出英雄個性、並收集最終季人氣角色的卡牌。

【Ani-One 玩轉動漫遊】

羚邦亞洲於松山文創園區舉辦快閃店活動「Ani-One 玩轉動漫遊」，此次共推出《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《排球少年!!》、《怪獸8號》、《GACHIAKUTA》、《不時輕聲地以俄語遮羞的艾莉同學》、《我獨自升級》、《【我推的孩子】》等多項知名大IP，不僅造型帥氣、商品款式多樣，還追加許多之前賣到缺貨與別出心裁的首賣商品，現場也有等身立牌讓粉絲可以和喜歡角色拍照。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》在松山文創園區南向製菸工廠登場，展覽以核心場景「LycoReco 咖啡廳」作為開頭，依動畫原畫比例重現櫃檯、窗格與室內氛圍，從牆面配色到擺設都忠於原作。粉絲踏入即能感受到千束、瀧奈的日常與任務之中，而最強駭客Walnut的壁櫥工作站，也以立體造景呈現忠實還原動畫中場景。重回經典的場景：備受日本粉絲備受喜愛的「水族館場景」，以大型投影創造深海氛圍，結合光影變化音效，讓觀眾能走入畫面之中重溫那段經典瞬間。

《藥師少女的獨語》快閃店台北站

《藥師少女的獨語》POP-UP SHOP 移師台北華山 1914 文創園區，入口以氣勢磅礴的華麗宮廷大門揭開序幕，搭配動畫大型主視覺牆與主要角色迎賓陣列，讓粉絲踏入瞬間即沉浸於《藥師少女的獨語》獨有的宮廷盛會氛圍。本次台北站延續高雄首站的「三大必完成任務主軸」，並將拍照體驗、周邊收藏與限定好禮互動全面擴大，規劃出沉浸式展區亮點與粉絲任務。等著粉絲來解開謎題。

《我獨自升級》期間限定快閃店

熱血動畫《我獨自升級》快閃店在松菸文創園區-辦公廳舍1F舉辦，不但把傳送門通往的世界搬進松菸，粉絲從踏進店門那一刻就會被滿滿的闇影軍團氣場包圍，現場更準備了多種限定互動等著大家解鎖。首先是「獵人等級鑑定．抽抽樂活動」，不只可以測試獵人天賦等級，限定人氣周邊更讓人抽到停不下來，幸運的粉絲甚至可以和成振宇一樣「二次覺醒」，升級成下一個Ｓ級獵人把高級獎品一次帶回家。