《我的英雄學院》最終季封神、安妮亞可愛回歸　2025秋番回顧

記者楊智仁／綜合報導

繼前面三篇的 2025 動畫回顧後，轉眼之間一年也迎來尾聲，在 10 月新番當中「我的英雄學院 Final season」絕對是最受矚目的焦點，不僅如此「間諜家家酒 第三季」可愛的安妮亞則再度為粉絲們帶來歡笑，本篇將依筆者看過的作品，推薦幾步 2025 秋番。

我的英雄學院 Final season

《週刊少年Jump》連載長達十年的《我的英雄學院》，全球漫畫累計發行量突破 1 億冊，動畫自 2016 年放送不知不覺到第 8 季「FINAL SEASON」，每集爆炸戰鬥特效、強大敵人所帶來絕望感、英雄之間的羈絆，各種元素層層堆疊讓動畫評分持續創下新高，最終決戰第 8 集甚至在 IMDb 創下了前所未有的 9.9 高分，整季更繳出 11 集全部破 9 分的超高評價。綠谷聲優山下大輝感性表示，「這是所有工作人員集結而成的『One For All』之心，未來我英的大家依然持續伸出援手，作為最棒的英雄向前邁進。」

間諜家家酒 第三季

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。等待了許久《間諜家家酒》第三季終於在 10 月回歸，分為「黃昏的過去，校車劫持」兩個篇章，動畫可愛的安妮亞各種有趣反應與顏藝依舊笑料百出，後續講到戰爭的殘酷讓作品多了一份沉重感，當然也少不了帥氣的戰鬥場面。

賽馬娘 灰髮灰姑娘

人氣 IP《賽馬娘》繼續帶來日本國民賽馬「小栗帽」傳奇故事，日本甚至有「雖然不懂賽馬，但知道小栗帽」的話語，足見其超強影響力。小栗帽從鄉村崛起到市中心，宛如灰姑娘的故事從不被人看好到力剋眾多強敵，搖身一變成為眾所矚目新星每戰都讓人充滿期待，接下來第二季度小栗帽新戰鬥舞台是「日本盃」聚集的海外對手們，還有自己永遠的勁敵「玉藻十字」，兩人之間的對決進入白熱化。

最後可以再拜託您一件事嗎？

《最後可以再拜託您一件事嗎？》是鳳奈奈所撰寫的日本輕小說，故事描述，舞會進行到一半，公爵千金「史卡蕾特」的未婚夫，第二王子凱爾突然毫無理由地宣布廢除婚約，不僅如此，凱爾還表示自己有「新的未婚妻」並將各種莫須有的罪名冠到她身上。「最後可以再拜託您一件事嗎？」如此說完的史卡蕾特，對凱爾和現場的所有惡德貴族…進行鐵拳制，揍得落花流水。並非傳統的公主故事，武鬥派千金的爽快奇幻篇章正式開幕。