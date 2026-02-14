ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

少了超級大作仍有亮點！「賽馬娘、鋼彈」眼睛一亮　2025春番回顧

記者楊智仁／綜合報導

說到 2025 年 4 月算是相對平淡的季度，儘管沒有太多超級大作加持，不過像「機動戰士Gundam GQuuuuuuX、賽馬娘 灰髮灰姑娘」仍讓人眼睛為之一亮，緊接著依照慣例，本篇文章將依筆者看過作品回顧 2025 春番。

▼少了超級大作仍有亮點！2025春番回顧。（圖／翻攝自各動畫推特）▲▼春番回顧。（圖／翻攝自推特）

機動戰士Gundam GQuuuuuuX

《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》故事設定為改寫了《機動戰士鋼彈》的一年戰爭發展的平行世界，在吉翁得勢後五年的宇宙世紀0085年開始，為近年鋼彈系列內少數與過去作品劇情有直接時序關係的原創主流作品。本作品在一座並未加入吉翁的宇宙殖民地開始，描寫女高中生主角天手讓葉，在與難民少女涅安相遇後被捲入非法MS決鬥競技「戰團對決」，駕駛著神祕最新型MS「GQuuuuuuX」投身其中，而被通緝的神祕MS「鋼彈」駕駛員修司也出現在她們面前。

▲▼春番回顧。（圖／翻攝自推特）

賽馬娘 灰髮灰姑娘

每次推出都擁有不錯人氣的《賽馬娘》，這次描繪的是傳奇名馬「小栗帽」從鄉村崛起到市中心的故事，小栗帽宛如灰姑娘從不被人看好到力剋眾多強敵，搖身一變成為眾所矚目的新星每戰都讓人充滿期待，最後玉藻十字對決更是熱血沸騰，無論何時《賽馬娘》們努力向前奔跑的故事總是扣人心弦，同年 10 月小栗帽邁向新戰鬥舞台「日本盃」同樣也是動畫迷們矚目焦點。

▲▼春番回顧。（圖／翻攝自推特）

搖滾樂是淑女的嗜好

《搖滾樂是淑女的嗜好》故事描述，鈴之宮莉莉紗就讀的學校是只有上流淑女才被允許入籍的「櫻心女子學園高中部」，她努力精進自己成為眾人仰慕的名門大小姐，然而，她的真實身分其實是「前平民」，為了不辜負母親的期待，莉莉紗壓抑內心，拋棄自己最愛的搖滾與吉他，全心全意扮演著完美的千金大小姐，直到某天，她遇見全校師生的憧憬黑鐵音羽，並意外目睹音羽敲鼓的身影…，「大小姐ｘ搖滾」一場互相吐露心聲的青春搖滾物語揭開序幕。

▲▼春番回顧。（圖／翻攝自推特）

炎炎消防隊 參之章

發行超過 2000 萬冊的《炎炎消防隊》動畫時隔五年後迎來第三季，故事迎接最終章：歷經了圍繞「柱」的激烈戰鬥和「地下」調查作戰後，森羅一行人更加接近世界的重大秘密，為了回應他們的奮鬥，其他特殊消防隊也表示願意合作。所有特殊消防隊團結一致，共同阻止巨大的災難，守護世界的「森羅（英雄）」和消防員們的最後戰鬥即將展開。

▲▼炎炎消防隊。（圖／翻攝自推特）

Summer Pockets

《Summer Pockets》是 Visual Art's 旗下遊戲品牌 Key 製作的一部美少女遊戲，今年春天迎來動畫化，講述了男主角和島上的女孩在瀨戶內海的一個名為鳥白島上相遇和交流發生的故事，各條線路雖然篇幅短，不過從輕鬆逐漸轉變為沉重再到反轉收尾的過程掌握得宜，圍繞著戀愛、與親情也讓人在同樣的夏日體會到不同的感動。

▲▼春番回顧。（圖／翻攝自推特）

少了超級大作仍有亮點！「賽馬娘、鋼彈」眼睛一亮　2025春番回顧

