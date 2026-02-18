ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「藥師少女、我獨自升級」領軍！回顧2025冬番人氣動畫

記者楊智仁／綜合報導

過年是個最好追番的時間，2025 每季都有許多不錯作品值得細細品味，先從 1 月播出動畫開始，今年冬天像是「藥師少女的獨語、我獨自升級 第二季」討論度相當高，本篇文章將依筆者看過作品，回顧並按個人喜好推薦幾部 2025 冬番。

▼回顧2025冬番必看神作。（圖／翻攝自官方推特）▲▼2025 冬番。（圖／翻攝自推特）

《藥師少女的獨語 第二季》

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》第二季在各大冬番動畫排行榜上幾乎每周都名列前茅，貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐漸明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠沉重的秘密，《藥師少女的獨語》本季依舊帶來相當精彩的故事。官方隨後宣布第三季將於 2026 年 10 月與 2027 年 4 月分割兩季播出，並預計於 2026 年 12 月推出系列首部劇場版，這部劇場版將由原作者日向夏親自撰寫全新原創劇情。

▲▼2025 冬番。（圖／翻攝自推特）

《我獨自升級 第二季》

《我獨自升級 第二季 －起於闇影－》絕對是去年冬番霸權，輾壓 S 級獵人的恐怖蟻王 vs 人類最強成振宇，隨著劇情迎向最高潮，震撼戰鬥場面與分鏡讓作品人氣不斷飆升，24 話《你是人類的王嗎？》在 IMDb 上更是以 9.9 分封神。不僅如此，根據 Crunchyroll 表示《我獨自升級》成為平台上首部評價數突破 70 萬的動畫，目前累積達到驚人 71.03 萬評價數，遠遠超越「航海王、鬼滅之刃」等知名動畫。

▲▼2025 冬番。（圖／翻攝自推特）

《金牌得主》

《金牌得主》是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，讓《金牌得主》獲得相當高的評價，第二季目前也正在熱播中。

▲▼2025 冬番。（圖／翻攝自推特）

《BanG Dream! Ave Mujica》

2025 年人氣新番肯定不能忘了《BanG Dream! Ave Mujica》，延續之前《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》高討論度，年初首集放送就因為太多人觀看導致動畫瘋一度伺服器當機，圍繞著團員之間內心世界，宛如八點檔的反轉劇情和快節奏，今年依舊為粉絲們帶來精采故事及滿滿梗圖。

▲▼2025 冬番。（圖／翻攝自推特）

《我的幸福婚約 第二季》

《我的幸福婚約》截至去年小說突破 900 萬冊銷量，更獲得「全國書店員推薦的漫畫 2021」第一名等多項殊榮。大正時代唯美畫風馬上印入觀眾眼簾，不過劇情並非單純戀愛故事，故事背景設定在奇幻的「異能」世界，每個家族都有異能血統、還要面對來自「異形」威脅，動畫來到第二季更多身世、陰謀、政變浮上檯面，帥氣的清霞以及逐漸覺醒能力的美世夫妻倆合力解決各種威脅。

▲▼2025 冬番。（圖／翻攝自推特）

