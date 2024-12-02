「七龍珠、航海王、獵人、膽大黨」集結！動漫模型盛事12月高雄登場

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024」12/12-12/15現身高雄駁二藝術特區，首先從11/29起開放線上抽選的「七龍珠、航海王」三款BANPRESTO活動限定品看起，再到「2.5次元的誘惑、出包王女DARKNESS、三麗鷗明星、蠟筆小新」等即將上市BANPRESTO新品展出。「日本空運來台首次亮相」三款《航海王》造型王頂上決戰商品，當然不能錯過「推活」區展示「葬送的芙莉蓮、Fate/Grand Order」小不點玩偶（ちびぐるみ），現場更販售BANPRESTO「排球少年、火影忍者」多款搶先販售商品，接下來一起來看這次活動五大亮點。

▼「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024」。（圖／萬代提供）

BANPRESTO活動限定品抽選販售，三款限定品起開放登記

七龍珠迷注意，全高約30公分大尺寸與特別色塗裝的「七龍珠超BWFC造型天下一武道會3 SUPER MASTER STARS PIECE THE孫悟空-DAIMATSURI SPECIAL ver.-」，將悟空的魄力發揮到極限；具光澤感的「七龍珠Z WCF模型-DAIMATSURI SPECIAL ver.-」，一套兩隻造型相當精緻；活動限定金屬色的「航海王KING OF ARTIST THE蒙其·D·魯夫 GEAR5Ⅱ」金屬色塗裝讓五檔魯夫的魅力更上一層樓。以上三款BANPRESTO活動限定品在11/29-12/4開放線上報名購買資格抽選，此外，還有兩款經典配色與航海王背景的「週刊少年Jump LOGO模型」，擺在桌上存在感十足。

BANPRESTO搶先販售商品！「排球少年、火影忍者」等模型登場

看到「七龍珠Z History Box孫悟空」頭上的天使光環，又再度陷入經典名場面回憶殺中；「航海王WCF模型SPECIAL波雅·漢考克＆薩洛梅（巳年）」與「航海王WCF模型-蒙其·D·魯夫GEAR5 SPECIAL-金屬色VER.」兩款手掌大尺寸與三頭身比例的WCF模型，性感和帥氣間帶點Q版可愛；「NARUTO-火影忍者-疾風傳Grandista-宇智波佐助」腰部的注連繩與草薙劍都生動地刻畫再現；「獵人Memorable Saga Special-奇犽-」完整呈現了奇犽從容不迫的神情；「排球少年!!月島螢模型-不過是攔下一球不過是25分中的1分不過是社團活動-」成功攔網後勝利姿勢，讓排民們重溫感動。

全台首次展出《航海王》三款造型王頂上決戰商品

看到「航海王DXF～THE GRANDLINE SERIES～」薩芬庫魯在珍獸島餵飯給卡蒙嗎？兩人的神情讓人完全感受到他們幸福的氛圍，底下腳趾更是細節滿滿。感受到那股邪惡、狂妄的氣場了嗎？預計明年發售的「航海王 KING OF ARTIST THE 馬歇爾·D·汀奇」，左右手甚至是使用黑暗和震震果實能力的手勢，魄力十足。聚集十位角色的「航海王 WCF模型-未來島ver.-」造景立體豐富，以Q版造型重現漫畫封面插圖，極具收藏價值。

即將上市新品全展出，紳士夢幻逸品到可愛軟膠模型全都有

系列展出《2.5次元的誘惑》莉莉艾露和美莉艾拉的衛生小隊造型；大尺寸卻造型細膩的女性角色模型「GLITTER&GLAMOURS」系列帶來「出包王女DARKNESS 金色闇影」、「機動戰士鋼彈SEED FREEDOM -拉克絲·克萊因」，更有服裝以珠光塗裝突顯質感的升級版美少女模型系列「BANPRESTO EVOLVE初音未來-天鵝湖」；想被可愛萌物療癒嗎，那麼「三麗鷗角色 SOFVIMATES～酷企鵝～」、「蠟筆小新 角色扮演的小新模型 vol.6」與「鏈鋸人SOFVIMATES～波奇塔哭著等我回來」三款絕不能錯過。Grandista系列「航海王-蒙其·D·魯夫 GEAR5-」及「七龍珠Z -孫悟空-」從CP值、還原度、配件細緻度到尺寸，吸睛度百分百。

一番賞20周年歷史牆經典回顧、六款新品搶先販售

今年帶來「20周年紀念特別展櫃」與「歷史回顧牆」展出多款經典模型公仔，現在最火熱「膽大黨 ~OCCULTIC BATTLE開幕!~」、「鬼滅之刃~連繫的軌跡~」以及即將在全家便利商店開賣「哥吉拉70th Anniversary」，角色們彷彿就從螢幕中走出來；喜歡日常用品請選「薩爾達傳說 海拉魯來的借物者們」Q版人物的斗篷毯、有聲裝飾小物和「夏目友人帳 ~貓咪老師的滿腹便當~」，可微波炊飯器及便當盒；12/14與日本同步發售的「航海王 ROAD TO DOWN-前往冒險的軌跡-」以及經典不敗的「庫洛魔法使 25TH ANNIVERSARY」等大家來入手；即將發售的「七龍珠 VS OMNIBUS ULTIMATE」、「獵人 GREED ISLAND」和「鋼之鍊金術師 開起門扉的人們」也在現場搶先展示。



【BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2024 高雄】

活動期間：2024年12月12日~12月15日(日)

活動場地：高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6倉庫

活動性質：BANPRESTO、一番賞模型公仔展示與販售

門票：免費入場