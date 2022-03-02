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當個卑鄙人！《艾爾登法環》神人分享通關心得　二周目內容公開

記者蘇晟彥／綜合報導

由遊戲史上最充滿「善意」的宮崎英高所監製的《艾爾登法環》於2月25日上市，除了媒體開出近滿分的評價外，上市短短一周銷量、同時在線人數都圖破天際，更成為新一代的「自尊心受創」遊戲。對此，已經有不少玩家就在社團、論壇PO出一週目心得，並分享給所有褪色者自己的遊玩心得。

▲▼ 艾爾登法環 。（圖／Qttsix）

在遊戲上市之前，官方就曾透露《'艾爾登法環》的整體遊戲流程約為30個小時左右，但由本次是魂類遊戲首次以開放世界的方式進行，即使上市一週仍有不少玩家沒有將第一遍打通，而是在艾爾登壯闊的世界中探險，就有遊玩時數約40小時的玩家在社團分享一週目心得，並透露二週目的一些細節。

有玩家透露，自己約遊玩大概30多個小時，目前一週目通關，但準備更仔細探索地圖再進行二週目，他也先提醒所有褪色者，二週目不能重選職業，但裝備、等級不會重製，只有王的血量等等會提升，但點數可以透過找NPC重置，主要是差在職業上面，但因為可以再拿到重覆道具，整體實力會增強，所以建議大家一週目如果可以的話，還是能探索就探索。

而文章出來後也吸引到許多「超高時數玩家」一起加入討論，更給了許多新進褪色者很多資訊，例如大家卡很久的Boss「惡兆」打法；武器技能該怎麼選擇，透過玩家們的力量減少「宮崎英高的善意」，也能讓更多人加入魂類遊戲的世界，不過也有許多人認為，這一代算是系列作難度較低的一次，很多Boss都可以靠「卑鄙的」打法通過。

此外，近日遊戲發售時宮崎英高接受 The New Yorker 專訪也表示，其實自己在玩遊戲的時候也非常容易死亡，甚至是「死很大」，但他認為，「在我的作品內，總在思考如果死亡的意義不僅僅是『失敗』，而是能化成一種享受呢？」更讓大批玩家笑稱，「我們真的被你虐到又愛玩又愛哭！」

▼許多玩家都卡在Boss惡兆上，但網路上有許多神人紛紛分享打法。（圖／翻攝自QttSix實況）

▲▼ 艾爾登法環 。（圖／Qttsix）

關鍵字：艾爾登法環

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