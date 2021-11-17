《天堂W》上市引爆全球課金大戰…從系列作看隱藏土豪狂撒億元玩遊戲

記者蘇晟彥／綜合報導

「實現你平常不敢做的事」…從1998年線上遊戲《天堂》就以這句台詞號召不少血盟成員沉迷於天堂的戰場中，在爾後20年中又陸續出了系列作品、IP歷久不衰。但在近年《天堂》系列最廣為人知的就是「課金大戰」，想要天堂M、天堂2M等遊戲獲得戰力，就要依靠變身卡片系統，但一張造價往往要超過百萬台幣，加上傳說武器等等，不少課長在遊戲中就豪撒上千萬，只為了要「登上顛峰」。

▼由NCsoft所開發的《天堂》在上市後取得空前成功，系列作在接下來20年仍受到歡迎。

天堂系列作上市時間



天堂（1998年9月3日發佈）

天堂II（2003年10月1日發佈）

天堂II：革命（2016年12月14日佈）

天堂M（2017年12月11日發佈）

天堂2M（2021年3月24日發佈）

天堂W（2021年11月4日發佈）

根據《Senor Tower》資料統計至2019年底顯示，開服數年的天堂系列在近年總營收迄今突破 40 億美元 台灣玩家貢獻超過 2 億僅次於韓國玩家。《天堂 M》是在 2017 年 6 月 21 日正式推出，玩家總消費金額將近 23 億美元，占總營收的 57%；《天堂 2：革命》則於 2016 年 12 月 14 日問世，收入達 17 億美元，約占總營收 43%。相較之下《天堂 M》取得較為優異的成績。若從平台來看，《天堂 M》則有 85% 的營收來自 Android 用戶，消費金額超過 19 億美元，iOS 用戶則在該作中花費約 3.44 億美元，約占 15%。

而在今年甫上市的《天堂2M》及《天堂W》，2M在上市3個月，Q2的營收就達到9900萬美元（約台幣28億）；W則在開服2天就創下4億台幣的營收，更是狠狠霸著iOS、Anodrid營收榜的冠軍，幾乎成為NCsoft旗下最吸金的遊戲。

資料來源：Senor Tower

▼天堂系列年營收。（資料來源Senor Tower；《天堂2M》、《天堂W》上市未滿一年，僅以目前營收計算）

但…《天堂》系列到底為什麼這麼花錢，這些錢又花在哪裡？在這系列的遊戲中，有著一個叫做「變身系統」的功能，它直接影響角色練功的速度與附加效果，而且共有五種不同等級，越是稀有就越強，想要獲得的難度也更高，不過最讓人著迷的是，同帳號且同分流內的角色只要獲得新的變身種類，其他角色都可以使用而且沒有任何使用限制，因此是許多玩家在商城課金的重點。

而根據難易程度，從最基礎的紅變（紅色變身卡）到進階的紫變，還有近日在《天堂M》上出現的青變，都變成玩家所追求的目標。而卡片的合成規則是4張卡片合成後「有機會」變成下一階段，分別是白>藍>紅>紫>青，以一張紅變的卡片來說，約要花費5-8萬不等的機率才能抽到，如果歐洲人（意指運氣很好的人）當然有可能只花幾萬元就把紫變帶回家，但真的有這麼容易嗎？大家可以從下方的模擬器親自實驗，記者實測兩次要抽到紅變，一次花了6000就入手，第二次則是花了10萬元，還得湊齊四張紅卡，才能「有機會」紫變，這其中的金額完全無法想像，更別提還有遊戲中的傳說裝備、魔法娃娃等等，想要提升戰力，就必須大筆大筆的砸錢下去。

►►試試看你的手氣，要花多少才能拿到一張紅變。



▼安安邊緣子的阿民已經算非常幸運，但在《天堂2M》中還是花了23萬才帶走紫變卡。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）



而在《天堂W》上市後，以「全球」為核心的構想，將所有國家都放進同一個伺服器，除了正常的較（ㄗㄨㄟˇ）勁（ㄆㄠˋ）外，更間接引發各國課長課金大戰，除了台灣許多實況主像是小許、文老爹、丁特等等，時常在直播上上演抽卡大戰，像是文老爹幾乎每天都會花50萬鑽（約台幣35萬）吸引超過1.5萬以上觀眾觀看抽卡過程，韓國更出現「光頭哥」自稱自己有17億存款，在上市第四天就花了350萬抽出紫變、更揚言要用金錢砸死台灣玩家，這類型土豪玩法完全讓正常人無法想像，比起遊戲內容，好像更多人專注在「抽卡拚戰力」這個環節上。

當然除了《天堂W》引發的全球課金大戰外，《天堂M》也不甘於後，近日台服出現了首位「青變」玩家，外界初估至少需要「億」才有辦法取得變身系統的最高殿堂，更讓兩個遊戲間的玩家也相互較量，比看看誰的「課金實力」最強，當然，對於你，或著是曾經是天堂的玩家來說，覺得天堂系列還會有下一代嗎？

▼台服近日出現首位青變玩家，預估要花億元才有辦法入手。