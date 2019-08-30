《絕體絕命都市 4 Plus》PS4版10/17上市　Switch隔年登場

記者樓菀玲／台北報導

傑仕登宣布，由Gz Studios開發，造成話題且不斷熱議的求生動作冒險遊戲《絕體絕命都市》系列最新作---《絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶》，確定亞洲地區將於2019年10月17日發售PS4繁體中文版(香港由GSE代理)，同時也確定Nintendo Switch繁體中文版，將於2020年年初發售，並宣布雙版本將免費提供豐富的遊戲追加內容。

《絕體絕命都市 4 Plus：夏日回憶》是以遭逢地震與洪水等天災襲擊的都市為背景的災難求生動作冒險遊戲《絕體絕命都市》系列最新作。故事背景設定在 201X 年 7 月，敘述因參加面試而來到某大都市的主角，遭遇前所未有的超大地震。為了生存下去，主角將在這個餘震不斷的陌生都市四處徘徊，一邊面對互相幫助與互相仇視的災民，一邊收集情報，設法逃離這個崩壞的都市。

本次為慶祝繁體中文版發售，所有於日本須付費追加的後日談劇情，將免費提供給所有購買支持繁體中文版的玩家朋友。PS4版將會透過亞洲地區PSN免費提供下載；NS版則將直接收錄於到時發售的遊戲卡匣中。同時也準備了亞洲繁體中文版獨家服裝---「"快逃呀”T恤」，於遊戲開始便可以更換。