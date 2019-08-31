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CutieMutie 原創編製舞蹈全球首發　「小脂肪」千萬別錯過台中電競嘉年華

記者姚南宏／台中報導

台中電競嘉年華 9 月 20 日至 22 日登場，「宅系女團」CutieMutie  8 月 27 日替台中電競嘉年華記者會開場，舞蹈由團員貓鈴原創編製，並笑稱在台中電競嘉年華的表演是「全球首發」，精彩的表演讓人驚艷，也讓在場粉絲大呼過癮。

▲ CutieMutie 與咪妃（左二）、Alma（右一）組成「星光少女組」，在台中電競嘉年華起跑記者會帶來精彩演出。（圖／取自 Cutie Mutie 臉書粉絲專頁）

▲主打二次元與 ACG 女團 CutieMutie 8 月 27 日登場表演，為 2019 台中電競嘉年華揭開序幕，左起依序為魔理花黎Leina貓鈴牛牛Ni。（圖／台中市政府提供）

CutieMutie 是由3W事務所偶像計畫推出新感覺女團，主打「二次元」、「ACG」，從 2018 年開始籌備計畫，歷經海選、培訓與長達一年的歷練，在 2019 年 5 月 20 日正式發佈。

CutieMutie 出道時間不算長（見上圖／CutieMutie 提供 ），在團員以及事務所的努力下，近期活動邀約不斷，包括「2019 台灣國際電玩電競展Gamers con」、「2019夏日電玩展Summer Game Show 」都見到她們在舞台上舞力全開的身影，日後的發展值得期待。

2019台中電競嘉年華於9月20日至22日熱鬧展開，活動地點在弘光科技大學毓麟館，CutieMutie 也會在現場與「小脂肪」們（註：CutieMutie對粉絲的暱稱）同樂，不論是精彩賽事，還是豐富多元的體驗活動，通通可以免費體驗，歡迎民眾參加。

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