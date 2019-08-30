《夢幻模擬戰 I＆II》繁中實體版亮相　發售日資訊正式公開

記者樓菀玲／台北報導

傑仕登宣布，由 Chara-Ani開發，經典戰略模擬角色扮演遊戲《夢幻模擬戰 I＆II（ラングリッサーI＆II）》 PlayStation 4、Nintendo Switch版，確定將於2019年10月31日於亞洲發售繁體中文版，同時也公布建議售價，並公開一般、典藏版盒裝圖、首批預購特典以及典藏版內容物相關商品資訊。

另外原日文版收錄，能將遊戲內插圖切換成原繪師漆原智志老師繪製及原版BGM的「經典模式」DLC，亞洲繁體中文版將改以不需要使用DLC序號兌換，直接收錄於遊戲之中的方式提供。

《夢幻模擬戰》系列IP是由EXTREME CO.,LTD. 所授權，株式會社 Chara-Ani 所開發，為90年代的經典戰略模擬角色扮演遊戲名作，《夢幻模擬戰 I＆II》為包含1991年於Mega Drive主機上發售的《夢幻模擬戰》以及1994年於同平台發售的《夢幻模擬戰II》的重製合輯作品。

全面翻新的重製版作品中將有全新的人物設計，並且邀請全新配音卡司對應全語音化，配合中文化讓玩家一同細細體驗當年這款經典作品，還可將遊戲中的角色立繪更換為舊作《夢幻模擬戰》系列的「經典模式」。

劇情摘要

初代主角雷丁原是巴爾迪亞王國的王子，也是光之後裔。為了對抗遭黑暗勢力所操控的帝國之侵略，挺身而出率領光之軍團來對抗，最終目的是封印魔劍、打倒黑暗王子與混沌之王卡奧斯，使得大陸再恢復平靜。

而二代的主角艾爾文則是一代男女主角的後代，在一代事件的數百年後，沈睡的黑暗勢力再度甦醒，帝國國王巴恩哈特一統天下的野心再度浮現，從小父母雙亡的艾爾文，也伴隨著相遇並拯救遭帝國士兵攻擊的莉亞娜，其宿命的因緣也正式展開。