▲《龍族幻想》盧廣仲擔綱代言人 雙平台預訂同步開啟（圖／始祖鳥娛樂提供，下同）

記者樓菀玲／台北報導

始祖鳥互動娛樂於日前宣布，旗下最新代理的旗艦級開放世界MMORPG手遊《龍族幻想》即日開啟雙平台預訂，揭曉代言人至尊龍族使者「盧廣仲」，同步展開事前登錄活動。首度為手遊站台代言的盧廣仲，小隊長將帶領玩家在龍族幻想裡展開青春奇幻冒險旅程，主宰真實與幻想的平行世界。

音樂鬼才盧廣仲向來以質樸誠懇的形象深植人心，此次首度代言手遊《龍族幻想》，詮釋一位外表看似平凡無奇，內心深處卻潛藏翻轉世界強大力量的少年，為所有有夢想的你發聲：「世界無法改變，那就由你主宰」。

盧廣仲2018年以單曲《魚仔》獲得第29屆金曲獎最佳作曲人獎，在第53屆金鐘獎也以《植劇場─花甲男孩轉大人》獲得戲劇節目男主角獎以及新進演員獎，官方表示，本次代言盧廣仲除了為《龍族幻想》拍攝電視廣告外，也將量身打造台灣玩家專屬的獨家主題曲，近期即將釋出更多精彩內容敬請期待。

《龍族幻想》雙平台預訂於26日正式展開，想在遊戲上市時搶頭香入學「卡塞爾學院」的玩家千萬不能錯過！事前登錄同時熱烈招生中，凡預約成功的玩家，即可獲得價值千元的限時配飾「兔子先生」以及專屬稱號「SS計畫專員」、海量金幣等多項好禮，預約人數達成目標，還有更多超值好康全服放送。此外，官方更推出事前登錄加碼活動，推薦5位好友成功可抽「iPhone XS Max」精彩大獎。