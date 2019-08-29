暴雪指控新浪遊戲抄襲《魔獸世界》　連角色名稱都「複製貼上」

圖、文／鏡週刊

在中國，遊戲抄襲歐美大作的情形時有所聞，這次又有中國遊戲商因此被告上法院。暴雪娛樂於8月中旬正式在美國加州提起訴訟，狀告新浪遊戲及其旗下開發商InstantFuns製作的手遊《Glorious Saga》，大幅抄襲《魔獸》系列相關作品。

暴雪在訴狀中宣稱《Glorious Saga》幾乎是「完全複製」《魔獸》系列的各種元素。「侵權遊戲中的怪物、生物、動物和車輛等都是從《魔獸》遊戲中複製而來，武器、護身符和其他物品更是毫不掩飾的直接從《魔獸》中盜用，連遊戲中的音樂、音效也被這款侵權作品重製。」而遊戲在線上商店的圖標，也幾乎是模仿《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》的遊戲封面。

至於遊戲角色，也疑似都源自於《魔獸》系列。雖然《Glorious Saga》的美術風格採取Q版設計，不同於《魔獸》的寫實風格，但仍可在遊戲的角色特徵、服裝上，看出《魔獸》的影子；訴狀中提及，這款抄襲之作甚至連名字都照抄，「例如珍娜、古爾丹和瑪法里恩等。」

暴雪目前正尋求法院命令，制止該款遊戲繼續侵害《魔獸》版權，避免對於相關業務造成更嚴重及難以彌補的損害。另外也將對被告求償，要求「每一項侵權」都需賠償15萬美金，並支付訴訟律師費及其他被認為是「公正合理」的費用。

暴雪的訴狀中還指出，對《Glorious Saga》的開發商InstantFuns來說，盜用知名IP其實並非首例，包括《精靈寶可夢》、《遊戲王》或是《火影忍者》，都曾被盜用到該公司的遊戲中，而且也因此獲得了龐大利益。



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