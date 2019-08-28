這是眼淚堆出的獎盃　寶可夢世界大賽冠軍分享祕訣

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上禮拜才剛載譽歸國的寶可夢世界大賽冠軍吳比，以及媽媽羅茵如、哥哥吳震，回台後的第一個電視深度專訪就獻給狼谷競技台《電競讚起來》！吳震不但大方爆料奪冠的致勝關鍵，羅茵如也分享教育兒子不荒廢學業的秘訣！本集精彩內容將於9/6（五）晚上9點，於狼谷競技台播出。



▲本集大合照：安娜李（左起）、羅茵如、吳比、吳震、SoBaD。（圖／狼谷競技台 提供）



今年2019 寶可夢世界大賽（2019 Pokémon World Championships）中，吳比拿下電玩遊戲錦標賽（Pokémon VGC）兒童組冠軍。一開始是哥哥吳震帶著吳比一起玩《VGC寶可夢本傳遊戲》，讓吳比在線上積分賽練習，並解釋對手的動作讓吳比了解。此遊戲是積分制，雖然台灣玩的人很多，但是國內比賽場次卻很少，羅茵如挺兒子，不惜遠渡重洋帶他們飛到國外取得積分。

羅茵如還提到，這群愛玩遊戲的小朋友都很可愛，好朋友之間會拚了命收集情報，就為了讓彼此都有出國比賽的機會。活潑外向的吳比，其實心思很細膩，在積分賽競爭過程中，常常怕影響別人的心情；甚至這次拿到冠軍，吳比也擔心對手輸了會難過。

▲吳比搞笑重現當時比賽前哭的模樣。（圖／狼谷競技台 提供）



吳比兩年前就開始參加比賽，之前吳比也曾因為壓力大，而哭著說不想打比賽，最後還是選擇擦乾眼淚上場，羅茵如笑說：「結果不是遇到對方哭到無法上場，就是對方沒上場比賽。」而這兩年累積起來的經驗，都成為今年寶貴的養分。安娜李聽了心疼說：「這金盃是眼淚堆成的！」

當聊到這次世界大賽的致勝關鍵，吳比說：「哥哥有幫我找情報，比賽前一天也陪我練。」吳震則開玩笑說：「這就是骯髒大人發揮的時候。」身兼吳比教練的吳震會到處交朋友、蒐集情報，甚至去年日本亞軍也主動提供情報。

▲10歲吳比的世界冠軍獎座，皮卡丘造型萌翻全場！（圖／狼谷競技台 提供）



羅茵如笑說，因為兩個兒子常常出國比賽，托他們的福也到很多國家旅行：「比賽獎金會直接匯進一張卡片，出國都刷他們的卡！」讓主持人SoBaD、安娜李紛紛羨慕說：「你們有缺哥哥姊姊嗎？」

最後，羅茵如呼籲爸爸媽媽放手讓小孩玩《VGC寶可夢本傳遊戲》，這是一款益智遊戲，不需擔心玩遊戲會讓功課不好，許多年輕玩家不僅沒有荒廢學業，還擁好成績。羅茵如爆料，哥哥吳震從高三考大學那年開始玩，也完全不管他：「只要他們把該做的事情做好，我也不會限制他們玩的時間，直到他們不想玩為止。」最後還開玩笑說：「自己當年做不到的事情，要怎麼要求小孩做到？」