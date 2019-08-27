太神啦！臺中電競嘉年華代言人統神27日現身　與市長盧秀燕 PK 電競

記者姚南宏／臺中報導

2019 臺中電競嘉年華起跑記者會周二（27）日登場，活動代言人「亞洲統神」張嘉航（見下圖／取自統神臉書）將會現身臺中市政府，與市長盧秀燕等現場貴賓PK電競，並共同完成起跑儀式。統神身為本屆電競嘉年華代言人，也是臺灣最具代表性的經典人氣實況主，「辣」個在聊天室刷起「7777」熱潮的男人，到底會帶給電競之都什麼驚喜？請全臺民眾拭目以待。

本屆嘉年華主打「電競時光機」，希望XYZ不同世代都能在電競找到認同感，正好契合統神的著名帳號名稱「尊重友善包容理解」。統神在2015年6月時成為《英雄聯盟》熱門實況全球排行榜「收看時數最高實況臺之一」，是臺灣首度入榜的實況主，也是掀起電競實況熱潮的代表性人物。



▲臺中市長盧秀燕認為電競不只是運動項目，更是經濟產業，目前也全力推動電競經濟。（圖／臺中市政府提供）

2019臺中電競嘉年華 9 月 20 日（五）至 22 日（日）登場，賽事主舞臺在弘光科技大學毓麟館，三天依序主辦校園盃（傳說對決）、市民盃（拳皇與侍魂曉）與國際明星友誼賽（英雄聯盟）。

統神將在9月21日（六）市民盃與9月22日（日）的國際明星友誼賽登場，主辦單位近期會公布統神參與細節，請粉絲們「通通給我到現場滑起來！」

電競嘉年華三天賽事總獎金新臺幣24萬，賽事也將在《ETtoday新聞雲》網站、APP與臉書粉絲專頁、twitch直播，讓全球民眾可以觀賞精采有趣的電競賽事。