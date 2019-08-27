ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

太神啦！臺中電競嘉年華代言人統神27日現身　與市長盧秀燕 PK 電競

記者姚南宏／臺中報導

2019 臺中電競嘉年華起跑記者會周二（27）日登場，活動代言人「亞洲統神」張嘉航（見下圖／取自統神臉書）將會現身臺中市政府，與市長盧秀燕等現場貴賓PK電競，並共同完成起跑儀式。統神身為本屆電競嘉年華代言人，也是臺灣最具代表性的經典人氣實況主，「辣」個在聊天室刷起「7777」熱潮的男人，到底會帶給電競之都什麼驚喜？請全臺民眾拭目以待。

本屆嘉年華主打「電競時光機」，希望XYZ不同世代都能在電競找到認同感，正好契合統神的著名帳號名稱「尊重友善包容理解」。統神在2015年6月時成為《英雄聯盟》熱門實況全球排行榜「收看時數最高實況臺之一」，是臺灣首度入榜的實況主，也是掀起電競實況熱潮的代表性人物。

▲▼ 台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）
▲臺中市長盧秀燕認為電競不只是運動項目，更是經濟產業，目前也全力推動電競經濟。（圖／臺中市政府提供）

2019臺中電競嘉年華 9 月 20 日（五）至 22 日（日）登場，賽事主舞臺在弘光科技大學毓麟館，三天依序主辦校園盃（傳說對決）、市民盃（拳皇與侍魂曉）與國際明星友誼賽（英雄聯盟）。

統神將在9月21日（六）市民盃與9月22日（日）的國際明星友誼賽登場，主辦單位近期會公布統神參與細節，請粉絲們「通通給我到現場滑起來！」

電競嘉年華三天賽事總獎金新臺幣24萬，賽事也將在《ETtoday新聞雲》網站、APP與臉書粉絲專頁、twitch直播，讓全球民眾可以觀賞精采有趣的電競賽事。

關鍵字：盧秀燕臺中統神臺中電競嘉年華

推薦閱讀

太神啦！臺中電競嘉年華代言人統神27日現身　與市長盧秀燕 PK 電競

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相

《幻想神域2》8/27上市　官方釋出結婚系統介紹

《絕地求生》PML Phase 3資格賽落幕　例行賽9/13開打

PewDiePie訂閱破億！YouTube官方發布影片慶賀

影／少女漫畫「變身」是性別平權啟蒙！日本靠「魔法公式」紅超過60年

聲存之戰正式開打　聲林指定遊戲限時開放中！

即日起開放報名！趣易攜手巨鳥多多首辦《多多自走棋》亞太大賽

每個遊戲都有難度　怪物彈珠、魔法氣泡神人現秒殺技巧

《魔獸世界》經典版上市在即　來聽聽開發團隊怎麼說

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

統神代言臺中電競嘉年華與盧秀燕PK 電競

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相

《幻想神域2》釋出結婚系統介紹

019《跑跑卡丁車》世界賽出爐

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《絕地求生》PML例行賽9/13開打

實況主大魚竟靠「胸」騙網友

台中電競嘉年華9/20開打

《天堂M》13萬課長掛一晚被殺爆

最新新聞

統神代言臺中電競嘉年華與盧秀燕PK 電競

MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相

《幻想神域2》釋出結婚系統介紹

《絕地求生》PML例行賽9/13開打

PewDiePie訂閱破億！YouTube官方發布影片慶賀

少女漫畫「變身」是性別平權啟蒙

聲存之戰　聲林指定遊戲限時開放

趣易將辦《多多自走棋》亞太大賽

怪物彈珠、魔法氣泡神人現秒殺技

《魔獸世界》經典版上市在即

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366