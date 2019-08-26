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鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

記者樓菀玲／台北報導

由台灣萬代南夢宮有限公司主辦，即將於8月23日登場的「組裝模型特展」首度開展！【組裝模型特展】將推出每年夏天讓大小鋼彈粉絲們熱血沸騰的「鋼彈模型博覽會」，更同步舉辦被視為鋼彈模型玩家聖殿的『鋼彈模型製作家全球盃2019』。

自1980年第一隻鋼彈模型的誕生，組裝模型的技術日益精進，將平面的動漫畫角色具體3D化已是基本門檻、擺出完全符合人體工學姿勢也非新鮮事，現在竟然還能如人體肌膚一般呈現出白裡透紅的膚色，技術更加精益求精。本體材質雖是塑膠，卻藏有各種超乎想像的奧秘，令人歎為觀止的模型技術等待所有大小朋友一起前來發掘。

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

「HOBBY EXHIBITION組裝模型特展」將展出玩具總動員、七龍珠、哆啦A夢、超人力霸王、假面騎士、無敵鐵金剛等知名動漫角色的組裝模型，粉絲們肯定能一口氣大飽眼福。

睽違一年的『鋼彈模型博覽會』也不惶多讓！為了同步慶祝鋼彈40周年，歷年經典動畫配色的MEGA SIZE 獨角獸鋼彈也將於會場亮相，還有今年最夯、卻也最令資深玩家懷舊的＜三國創傑傳＞，也將以氣勢磅礡的姿態現身。

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

各款限定商品也是粉絲們不容錯過的搶購重點！「機動戰記 鋼彈W」、「機動戰士鋼彈00」、「機動戰士鋼彈 雷霆宙域戰線」、「鐵血孤兒」、「鋼彈創鬥者 潛網大戰」等重點機體應有盡有。本次展覽也將首度限量販售鋼彈系列以外的限定商品：六七年級生不陌生的「熱血最強」以及至今人氣不墜的「七龍珠」，同時還有多款多隻機體的組合限定商品。

所有鋼彈模型製作家夢想的『鋼彈模型製作家全球盃』，北區預賽及決賽將首度移師至位於華山的會場內舉辦。今年不只邀請到了位於日本靜岡、全球組裝模型生產據點「BANDAI HOBBY CENTER」的重量級人士加入預賽評審團中，同樣也將請到全世界鋼彈模型第一把交椅的川口名人擔任預賽評審及頒獎嘉賓。

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

同時為了搶搭組裝模型特展的熱潮，萬代官方網路商店PREMIUM BANDAI Taiwan也將於活動頭三天（8/23-8/25）舉辦PREMIUM BANDAI Taiwan全站免運活動。8/23(五)、8/24(六)、8/25(六)、8/31(六)、9/1(日)，共５天，親臨「HOBBY EXHIBITION」活動現場中PREMIUM BANDAI Taiwan攤位並於現場下單購買網站中任一商品，即可免費獲得RG版 1/144 全備型攻擊鋼彈【活動現場限定】卡貼乙張。

鋼彈模型博覽會開幕　經典MEGA SIZE獨角獸鋼彈華山亮相（圖／萬代南夢宮提供）

特展相關資訊

展覽名稱：HOBBY EXHIBITION組裝模型特展
活動日期：2019年8月23日～9月1日
活動時間：2019年8月23日（五）12：00～20：00
2019年8月24日（六）～8月31日（六）11：00～20：00
2019年9月1日（日） 11：00～18：00
動地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區西1館及西2館
參觀門票：免費入場

關鍵字：鋼彈

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