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台灣車隊「FORMOSA BEAST」奪2019《跑跑卡丁車》世界賽亞軍

台灣車隊「FORMOSA BEAST」奪2019《跑跑卡丁車》世界賽亞軍（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子今年首度舉辦《跑跑卡丁車》世界爭霸賽，官方於8月初實體決賽中，選出「爆哥」、「睏平」、「爆蛋」、「蛇王」共4名選手披上台灣隊戰袍，前往南韓征戰，來自亞洲共4支參賽隊伍在經過一連串精彩刺激的比賽，台灣隊伍「FORMOSA BEAST」最終以總積分25分，奪下亞軍，600萬韓元的亞軍獎金（約新台幣16.8萬元）。

官方表示，(24)日於南韓舉辦的《跑跑卡丁車》世界爭霸賽總決賽，官方同步在《跑跑卡丁車》Youtube官方頻道直播這場萬眾矚目的賽事，更高達3萬名玩家同時間在線觀看，粉絲們一邊緊盯賽事，也不忘一邊留言為台灣隊選手加油！顯示跑跑玩家們對台灣隊伍的熱情關切以及對《跑跑卡丁車》賽事的熱愛。而奪下亞軍的四位選手，也在第一時間開心的與自己的家人、好友報喜，大家一致認為，很珍惜這次代表台灣來到南韓比賽的機會，能與中、韓頂尖選手們切磋較勁。雖然未能如願奪下冠軍寶座，但未來仍會繼續熱衷於《跑跑卡丁車》賽事。

台灣車隊「FORMOSA BEAST」奪2019《跑跑卡丁車》世界賽亞軍（圖／遊戲橘子提供）

2019《跑跑卡丁車》世界爭霸賽，賽制採個人競速賽模式，比賽必須要進行3輪，依照排名換算積分，每場冠軍10分、亞軍7分、季軍5分、第4名僅有3分。另外，單場冠軍還能擁有優先選擇地圖的優勢，當有選手累積達50分後，即進行下一輪對決。每輪比賽結束後，依照積分高低決定排名，拿下第1的選手可獲得最高10分積分、第2名有7分、第3則有5分、第4名僅剩4分，排名第8則要倒扣1分，將兩名選手積分加總後，則為各隊伍得分。此外，首輪出賽的2名選手，第2輪不得再上場，但第3輪可由隊伍自行推派，不受制不得連續上場的規定限制。

回顧比賽，堪稱超級新秀的「蛇王」從台灣區選拔賽時就大放異彩，在韓國決賽時更是發揮超強的技巧與實力，此次中許多場次都以第一名的姿態領先各國選手，最終於第一局拿下總排行第三名。另外，選手「睏平」同樣拿出穩定表現，拿下第四名的成績，為整體比賽積分打下穩定的基礎。

台灣車隊「FORMOSA BEAST」奪2019《跑跑卡丁車》世界賽亞軍（圖／遊戲橘子提供）

而進入第2局與第3局，則由兩位超人氣選手，爆哥與爆蛋「雙爆組合」出戰。兩位展現絕佳的默契與過彎實力，於總決賽中的比賽過程中數度與各國選手相互抗衡。「爆蛋」更多次於比賽中以驚人的技巧穩定著賽道上的名次，而「爆哥」更多次於比賽過程中拿下第一名的位置。其中最精采的部分莫過於，「爆哥」能於高強度比賽中使用360的特殊技巧，來因應衝撞等突發狀況。藉此可看出爆哥選手的穩定度與抗壓程度，值得激賞，最終第2局，爆哥以第二名、爆蛋以第四名的成績完成比賽。

關鍵字：遊戲種子跑跑卡丁車

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