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即日起開放報名！趣易攜手巨鳥多多首辦《多多自走棋》亞太大賽

▲今起開放玩家報名！趣易攜手巨鳥多多首辦《多多自走棋》亞太大賽（圖／趣易提供）

▲ 趣易攜手巨鳥多多首辦《多多自走棋》亞太大賽。（圖／趣易提供，下同）

記者樓菀玲／台北報導

趣易 (FunEase) 與巨鳥多多於今日宣布舉辦第一屆《多多自走棋：亞太區大賽》，賽事將從 8 月下旬一直進行到 9 月 28 日，官方已於即日起至 9 月 1 日期間，開放玩家報名參加。

《多多自走棋：亞太區大賽》是多多自走棋在亞太區舉辦的第一場官方賽事。本次賽事提供總獎金一萬美金以及遊戲內的虛寶作為獎勵，前三名選手將被邀請參加《多多自走棋：國際邀請賽》，與來自世界各地的 32 名頂尖選手爭奪總獎金一百萬美元以及世界第一的榮耀。

「我們想要給有實力的自走棋選手一個可以展現自己並大放異彩的平台，讓他們透過這個機會通往國際舞台。同時，所有愛好自走棋的粉絲將可透過觀看本次賽事來表達他們對於選手的支持。」賽事負責人 Matthew “Fish” Stewart 說道。

《多多自走棋：亞太區大賽》將在以下四大賽區進行預選賽：大洋洲賽區、東南亞賽區、日本賽區以及台港澳賽區。每個賽區將各自進行線上積分資格賽，並邀請積分排名前 32 名選手進行下一階段的賽事。

▲今起開放玩家報名！趣易攜手巨鳥多多首辦《多多自走棋》亞太大賽（圖／趣易提供）

積分排名前 32 名的名單確定後，各個賽區於九月初進行區域預賽。選手將進行兩場分別為四回合的淘汰賽，直到前 16 名的選手名單出爐。

區域決賽將於 2019 年 9 月 5 日開打。16名晉級的選手會進行兩場分別為三回合的淘汰賽，前四名選手將會進入《多多自走棋：亞太區大賽》的決賽。亞太區決賽於 2019 年 9 月 28 日及29日舉行。16 名選手將一同爭奪亞太區大賽的冠軍寶座，前三名選手將受邀參加今年十月在上海舉辦的《多多自走棋：國際邀請賽》。

▲今起開放玩家報名！趣易攜手巨鳥多多首辦《多多自走棋》亞太大賽（圖／趣易提供）

「很少有像自走棋這種在這麼短的時間內爆紅的遊戲類型。許多大型開發商及發行商都注意到了這股風潮並積極跟上腳步。這個現象也促進了不同產品之間的良性競爭，各家產品都有自己的獨特之處，我們很期待看到自走棋發展到最後的樣貌！」賽事負責人 Matthew “Fish” Stewart 說道。

＊報名連結

關鍵字：趣易巨鳥多多刀塔自走棋

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