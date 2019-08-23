台中電競嘉年華9月20日開打　總獎金24萬元即日起報名

▲▼台中電競嘉年華會9月20日起將舉辦3天。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2019年台中電競嘉年華-電競時光機Let's Go！」9月20日至22日，將在弘光科技大學開打，總獎金24萬元，即日起報名至9月3日，台中市政府運動局長李昱叡23日表示，賽事已成年度大事，今年活動主打「尊重友善包容理解」，除了遊戲之外，也有討論電競產業等相關話題，歡迎跨越不同世代的電玩族群共同交流。

李昱叡表示，2019台中電競嘉年華由台中市政府、《ETtoday新聞雲》、弘光科技大學共同舉辦，主題為「電競時光機」，並且橫跨校園、市民與明星三大區塊，27日當天，市府會舉辦活動起跑記者會，市長盧秀燕將與統神組隊，一起PK前閃電選手TOM(陳威霖)、MMD(游立宏)。

而三天賽事內容包括，9月20日校園霸王巔峰戰，9月21日市民街機Play One，9月22日女力崛起明星公益賽，今年不只有遊戲比賽，更安排電競論壇，邀請學生、業界一同討論電競人才培育、產業鍊及如何推動普及化等相關議題，這次電競嘉年華還請來遊戲圈知名實況主統神擔任活動代言人，現場更安排Coser擔任推廣大使與民眾互動。

李說，市府不但全力推動電競產業，更將賽事列為常態活動，歡迎年滿16歲以上，且為全國高中職以上大專院校在學學生報名參加，第1名獎金5萬元、第2名3萬元、第3名1萬元，報名資格可至官網查詢(網址：http://msg.ettoday.net/rd.php?id=5120 )，( 報名網址：http://msg.ettoday.net/rd.php?id=5119 )。