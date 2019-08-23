每個遊戲都有難度　怪物彈珠、魔法氣泡神人現秒殺技巧

你聽過的電競比賽有哪些？若只知道《英雄聯盟》、《傳說對決》可就落伍了！狼谷競技台《電競讚起來》最新一集邀來兩位台灣頂尖好手：《怪物彈珠》旻學、《魔法氣泡》Acliv。主持人SoBaD、安娜李還忍不住與兩位神人各玩一場，結果雙雙被秒殺，讓SoBaD直呼：「不要覺得好像很簡單，每個遊戲都有它的難度！」



▲《電競讚起來》主持人安娜李（左）、SoBaD。（圖／狼谷競技台提供）



Acliv、旻學兩位神人可說是戰績赫赫！旻學曾拿下2018怪物彈珠台灣區冠軍、2019怪物彈珠台灣區亞軍。Acliv則是鬪魂2018魔法氣泡 Tetris冠軍、2018 EVO 魔法氣泡亞軍，Acliv第一次跨越太平洋、第一次去美國，就是為了參加EVO大賽，超熱血！



▲《電競讚起來》最新一集邀來兩位台灣頂尖好手：《怪物彈珠》旻學、《魔法氣泡》Acliv。（圖／狼谷競技台 提供）

Acliv小時候因為哥哥找他一起玩而開始接觸《魔法氣泡》，後來玩到新版本，便開始上網找攻略，至今已累積10幾年的實戰經驗。Acliv自研究所畢業後，也曾想出國再念博士，但為了替遊戲做更多事，選擇留在台灣工作，並深耕於遊戲社群及自身的發展，也拿出比賽好成績，讓家人了解他正在做的事。主持人SoBaD聞言同意：「拿出實質的東西證明很重要，讓大家知道做這件事情是有模有樣的！」



▲《魔法氣泡》Acliv為了深耕遊戲，放棄到國外念博士。（圖／狼谷競技台 提供）



主持人安娜李好奇旻學當初參加比賽的契機？旻學分享，當初比賽參加獎是《怪物彈珠》的實體卡片，參賽動機單純想拿到卡片，連當時取的名稱都說得靦腆：「夏夕夏景！夏天的夕陽，夏天的景色。」Acliv在一旁聽了納悶是什麼意思，旻學隨即解釋：「台語就是丟人現眼。」旻學還加碼爆料，比賽時每次出場，主持人會再介紹一次選手的名字：「每次都要夏夕夏景一次！」幽默發言讓全場笑翻。



▲《怪物彈珠》旻學分享之前比賽取名的趣事，笑翻全場。（圖／狼谷競技台 提供）



後來SoBaD、安娜李也忍不住與Acliv、旻學各來一場比賽，結果雙雙被秒殺，不到10秒鐘的時間就輸了，讓安娜李忍不住大呼：「每個遊戲真的都有它專精的部分！」SoBaD也贊同：「不要覺得好像很簡單，每個遊戲都有它的難度。不然來試試看！像我們兩個今天就被虐爆。」