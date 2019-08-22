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亞蘿伊新衣「織盾者」登場！《魔物獵人 世界》與《地平線》再合作

亞蘿伊新衣「織盾者」登場！《魔物獵人 世界》與《地平線》再合作（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation）

▲ 《魔物獵人：世界》再度攜手與《地平線：期待黎明》合作。（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation，下同）

記者樓菀玲／台北報導

PlayStation 近日在 YouTube 再度釋出了《魔物獵人：世界》最新預告片，在本次的預告片當中，官方表示《魔物獵人：世界》將再次與《地平線：期待黎明》合作，而本次的合作內容將會讓玩家取得《地平線》角色亞蘿伊的外觀衣服「織盾者」套裝和輕弩武器「風暴槍」。

亞蘿伊新衣「織盾者」登場！《魔物獵人 世界》與《地平線》再合作（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation）

亞蘿伊新衣「織盾者」登場！《魔物獵人 世界》與《地平線》再合作（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation）

據了解，亞蘿伊這套「織盾者」套裝在原作《地平線：期待黎明》當中，必須得透過後期的隱藏任務才可能入手，目前官方尚未公開此次合作活動的實裝日期，但根據以往合作活動的調性，此次合作距離正式實裝應該是指日可待。

目前《魔物獵人：世界》資料片「Iceborne」上市在即，官方也在近期之內緊鑼密鼓釋出各式宣傳影片，像是前陣子才剛出爐的「冰呪龍」實機討伐影片。

除此之外，日本也在最近釋出了《魔物獵人：世界》資料片「Iceborne」最新廣告，邀請了日本知名演員間宮祥太朗擔綱演出，承襲過往系列廣告的特色，間宮祥太朗在廣告當中特別穿上了人物服裝，以搞笑的方式來呈現此次宣傳廣告。

《魔物獵人：世界》資料片「Iceborne」預定將在 9 月 6 日正式在 PS4、Xbox One 平台推出，PC 版則是預定將在 2020 年 1 月正式上市。

關鍵字：PS4Xbox One魔物獵人世界地平線期待黎明

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