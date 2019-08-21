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HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售（圖／萬代南夢宮提供）

記者樓菀玲／台北報導

由台灣萬代南夢宮有限公司主辦，即將於8月23日登場的「組裝模型特展」首度開展，「組裝模型特展」將推出每年夏天讓大小鋼彈粉絲們熱血沸騰的「鋼彈模型博覽會」，更同步舉辦被視為鋼彈模型玩家聖殿的『鋼彈模型製作家全球盃2019』。

「HOBBY EXHIBITION組裝模型特展」將展出玩具總動員、七龍珠、哆啦A夢、超人力霸王、假面騎士、無敵鐵金剛等知名動漫角色的組裝模型，另外為了同步慶祝鋼彈40周年，歷年經典動畫配色的MEGA SIZE 獨角獸鋼彈也將於會場亮相，還有今年最夯、卻也最令資深玩家懷舊的＜三國創傑傳＞，也將以氣勢磅礡的姿態現身。

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售（圖／萬代南夢宮提供）

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售（圖／萬代南夢宮提供）

官方表示，各款限定商品也是粉絲們不容錯過的搶購重點，「機動戰記 鋼彈W」、「機動戰士鋼彈00」、「機動戰士鋼彈 雷霆宙域戰線」、「鐵血孤兒」、「鋼彈創鬥者 潛網大戰」等重點機體應有盡有。本次展覽也將首度限量販售鋼彈系列以外的限定商品：六七年級生不陌生的「熱血最強」以及至今人氣不墜的「七龍珠」，同時還有多款多隻機體的組合限定商品。

所有鋼彈模型製作家夢想的『鋼彈模型製作家全球盃』，北區預賽及決賽將首度移師至位於華山的會場內舉辦。今年不只邀請到了位於日本靜岡、全球組裝模型生產據點「BANDAI HOBBY CENTER」的重量級人士加入預賽評審團中，同樣也將請到全世界鋼彈模型第一把交椅的川口名人擔任預賽評審及頒獎嘉賓。

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售（圖／萬代南夢宮提供）

同時為了搶搭組裝模型特展的熱潮，萬代官方網路商店PREMIUM BANDAI Taiwan也將於活動頭三天（8/23-8/25）舉辦PREMIUM BANDAI Taiwan全站免運活動。8/23(五)、8/24(六)、8/25(六)、8/31(六)、9/1(日)，共５天，親臨「HOBBY EXHIBITION」活動現場中PREMIUM BANDAI Taiwan攤位並於現場下單購買網站中任一商品，即可免費獲得RG版 1/144 全備型攻擊鋼彈「活動現場限定」卡貼乙張。

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展8/23開跑　限定商品將同步發售（圖／萬代南夢宮提供）

HOBBY EXHIBITION組裝模型特展

活動日期：2019年8月23日～9月1日
活動時間：2019年8月23日（五）12：00～20：00
2019年8月24日（六）～8月31日（六）11：00～20：00
2019年9月1日（日） 11：00～18：00
活動地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區西1館及西2館
參觀門票：免費入場
限定品販售：2019年8月23日（五）12：00起～售完為止

關鍵字：萬代南夢宮

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