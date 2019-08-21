碧風羽首次在台個展　9/7西門開展9/21來台會粉

記者樓菀玲／台北報導

以《碧風羽画集》驚豔世界的日本頂尖插畫家碧風羽將於9月7日(六)至9月29日(日)在d/art舉辦台灣初個展，主辦單位表示，本次展覽以『風羽凝結而成的寶石結晶』作為名稱，在『風的結晶│碧風羽個展』當中將展出碧風羽 近百幅全新作品，並且少量展示《碧風羽画集》數幅未公開草稿畫作，以及一篇《Fellows!》短篇彩色漫畫與分鏡草稿，碧風羽也將於9月21日(六)來台舉辦簽書會和現場繪圖示範，而現場繪圖示範將於8月24日(六) 下午2點開放線上預約報名。

碧風羽（Foo Midori）為日本插畫家，作品結合了傳統水彩畫的魅力，同時又不失CG繪畫的光澤與質感，創造出獨樹一格的插畫作品。過去在2008年擔任《Fellows!》封面插畫，在這本大量採用新人作家與新穎題材的次時代漫畫誌，與森薫、白浜鴎、九井諒子、入江亜季等近年成為大家耳熟能詳的人氣漫畫家一同在《Fellows!》創作不少獨特的插畫作品與短篇漫畫刊載。

並且在2011年集結《Fellows!》上刊載的內容與許多商業畫作推出了個人作品集《碧風羽画集》，並且著有多本繪圖技法教學書。近年活躍於遊戲卡牌繪製與輕小說封面插畫，同時也長期在季刊S連載「極彩色園」插畫專欄。

在輕小說封面插畫與遊戲美術插畫有著多產量畫作聞名的碧風羽，自2008年在大量採用新人作家與新穎題材的次時代漫畫誌《Fellows!》擔任封面插畫以來，多變的豐富構圖與炫麗的上色技法，加上在2011年集大成推出了《碧風羽画集》，讓碧風羽成為日本極受注目的高人氣的知名插畫家。

風的結晶│碧風羽個展

展期：2019年09月07日(六)～09月29日(日)

展場：d/art Taipei 3F

入場：100元

活動場地：台北市萬華區武昌街二段14號2樓&3樓